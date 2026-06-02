Димитър Кисимов стартира с победа на двойки при юношите на "Ролан Гарос"

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на втория за годината турнир от Големия шлем - "Ролан Гарос". 18-годишният българин и Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха на старта представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6:3, 6:2. Срещата продължи 57 минути.

Кисимов и Дойг поведоха с 2:0 в началото на мача, допуснаха изравняване при 2:2, но след това дръпнаха с нов пробив за 4:2 и запазиха преднината си за крайното 6:3. Двамата взеха аванс от 4:0 във втората част и без проблеми затвориха мача.

Димитър Кисимов загуби от партньора си на двойки на "Ролан Гарос"

Кисимов и Дойг, които са шампиони на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу петите поставени Николас Баена (Перу) и Тито Чавес (Испания).

По-рано днес българинът отпадна във втория кръг на сингъл.

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