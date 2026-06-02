Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кисимов стартира с победа на двойки при юношите на "Ролан Гарос"

Димитър Кисимов стартира с победа на двойки при юношите на "Ролан Гарос"

  • 2 юни 2026 | 22:39
  • 278
  • 0
Димитър Кисимов стартира с победа на двойки при юношите на "Ролан Гарос"

Димитър Кисимов се класира за втория кръг на двойки при юношите на втория за годината турнир от Големия шлем - "Ролан Гарос". 18-годишният българин и Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха на старта представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен с 6:3, 6:2. Срещата продължи 57 минути.

Кисимов и Дойг поведоха с 2:0 в началото на мача, допуснаха изравняване при 2:2, но след това дръпнаха с нов пробив за 4:2 и запазиха преднината си за крайното 6:3. Двамата взеха аванс от 4:0 във втората част и без проблеми затвориха мача.

Димитър Кисимов загуби от партньора си на двойки на "Ролан Гарос"
Димитър Кисимов загуби от партньора си на двойки на "Ролан Гарос"

Кисимов и Дойг, които са шампиони на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, ще играят за място на четвъртфиналите срещу петите поставени Николас Баена (Перу) и Тито Чавес (Испания).

По-рано днес българинът отпадна във втория кръг на сингъл.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Меншик и Фонсека ще определят съперника на Зверев на полуфиналите

Меншик и Фонсека ще определят съперника на Зверев на полуфиналите

  • 2 юни 2026 | 21:30
  • 21489
  • 4
Зверев след победата над Ходар: Беше трудно

Зверев след победата над Ходар: Беше трудно

  • 2 юни 2026 | 20:56
  • 694
  • 0
Йоана Константинова достигна до четвъртфиналите на двойки в Кайзери

Йоана Константинова достигна до четвъртфиналите на двойки в Кайзери

  • 2 юни 2026 | 20:51
  • 643
  • 0
България ще гостува на Дания за Купа „Дейвис“ в зала с капацитет 2800 места

България ще гостува на Дания за Купа „Дейвис“ в зала с капацитет 2800 места

  • 2 юни 2026 | 20:43
  • 580
  • 0
Александър Зверев елиминира 19-годишния Рафаел Ходар и за пети път ще играе полуфинал на "Ролан Гарос"

Александър Зверев елиминира 19-годишния Рафаел Ходар и за пети път ще играе полуфинал на "Ролан Гарос"

  • 2 юни 2026 | 19:39
  • 1178
  • 0
Динко Динев и Виктор Марков достигнаха до четвъртфинал в Турция

Динко Динев и Виктор Марков достигнаха до четвъртфинал в Турция

  • 2 юни 2026 | 18:41
  • 375
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 41093
  • 267
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 27992
  • 61
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 15804
  • 6
Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

Мечтата приключи! България отстъпи на Унгария и отпадна от Евро 2026 по минифутбол

  • 2 юни 2026 | 19:37
  • 13315
  • 10
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 47471
  • 73
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 22026
  • 40