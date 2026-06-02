Димитър Кисимов загуби от партньора си на двойки на "Ролан Гарос"

Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл при юношите на турнира по тенис от Големия шлем „Ролан Гарос“.

След като не изпита затруднения в откриващия си мач в неделя, този път 18-годишният българин отстъпи на Конър Дойг (Република Южна Африка) с 4:6, 5:7 за час и половина на корта.

Двамата се познават добре, тъй като заедно спечелиха юношеската надпревара на двойки на Откритото първенство на Австралия през януари. Южноафриканецът обаче се възползва от това по-успешно и се поздрави с крайния успех.

В първите два гейма от срещата двамата си размениха по един пробив, но вторият брейк за частта, дело на Конър Дойг в седмия гейм, се оказа решаващ. Кисимов имаше възможност да върне пробива при изоставане от 4:5, но опонентът му отрази брейкбола и впоследствие поведе в резултата.

Във втория сет Дойг отрази три точки за пробив, с които Кисимов можеше да поведе с 2:0, но впоследствие българинът все пак успя да реализира брейк, стигайки до 4:2. Последваха равенства при 4:4 и 5:5, а Кисимов дори спаси мачбол при 4:5. В крайна сметка представителят на африканската страна осъществи нов пробив, за да направи 6:5 и да затвори срещата на собствен сервис.

По-късно днес Димитър Кисимов и Конър Дойг ще стартират в турнира на двойки. Двамата ще се изправят срещу представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен.

