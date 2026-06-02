Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Димитър Кисимов загуби от партньора си на двойки на "Ролан Гарос"

Димитър Кисимов загуби от партньора си на двойки на "Ролан Гарос"

  • 2 юни 2026 | 16:13
  • 430
  • 0
Димитър Кисимов загуби от партньора си на двойки на "Ролан Гарос"

Димитър Кисимов отпадна във втория кръг на сингъл при юношите на турнира по тенис от Големия шлем „Ролан Гарос“.

След като не изпита затруднения в откриващия си мач в неделя, този път 18-годишният българин отстъпи на Конър Дойг (Република Южна Африка) с 4:6, 5:7 за час и половина на корта.

Двамата се познават добре, тъй като заедно спечелиха юношеската надпревара на двойки на Откритото първенство на Австралия през януари. Южноафриканецът обаче се възползва от това по-успешно и се поздрави с крайния успех.

В първите два гейма от срещата двамата си размениха по един пробив, но вторият брейк за частта, дело на Конър Дойг в седмия гейм, се оказа решаващ. Кисимов имаше възможност да върне пробива при изоставане от 4:5, но опонентът му отрази брейкбола и впоследствие поведе в резултата.

Във втория сет Дойг отрази три точки за пробив, с които Кисимов можеше да поведе с 2:0, но впоследствие българинът все пак успя да реализира брейк, стигайки до 4:2. Последваха равенства при 4:4 и 5:5, а Кисимов дори спаси мачбол при 4:5. В крайна сметка представителят на африканската страна осъществи нов пробив, за да направи 6:5 и да затвори срещата на собствен сервис.

По-късно днес Димитър Кисимов и Конър Дойг ще стартират в турнира на двойки. Двамата ще се изправят срещу представителите на домакините Дамиен Клерк и Матис Мартен.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Джон Макенроу вярва, че Новак ще спечели историческия 25-и шлем на "Уимбълдън"

Джон Макенроу вярва, че Новак ще спечели историческия 25-и шлем на "Уимбълдън"

  • 2 юни 2026 | 11:19
  • 6495
  • 3
Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши

Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши

  • 2 юни 2026 | 11:00
  • 3800
  • 0
Наоми Осака след отпадането в Париж: Осъзнах, че загубите нямат никакво значение

Наоми Осака след отпадането в Париж: Осъзнах, че загубите нямат никакво значение

  • 2 юни 2026 | 10:10
  • 1171
  • 2
Оже-Алиасим пише история на "Ролан Гарос": Чувствам се като у дома си

Оже-Алиасим пише история на "Ролан Гарос": Чувствам се като у дома си

  • 2 юни 2026 | 09:40
  • 1090
  • 0
Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

  • 2 юни 2026 | 09:12
  • 1622
  • 0
Елизара Янева отпадна на турнир от сериите WTA 125 в Италия

Елизара Янева отпадна на турнир от сериите WTA 125 в Италия

  • 2 юни 2026 | 09:02
  • 533
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 12498
  • 44
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 6589
  • 5
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 5339
  • 2
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 30982
  • 46
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 15402
  • 21
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 12965
  • 27