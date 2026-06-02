  Донски с трета поредна победа на сингъл на "Чаланджър"-а в Сентурион

  • 2 юни 2026 | 14:47
Националът на България за купа "Дейвис" Александър Донски се класира за втория кръг на сингъл на клей от сериите "Чалънджър 50" в Сентурион (Република Южна Африка) с награден фонд 63 хиляди долара.

27-годишният българин, който постигна и две победи в квалификациите, се наложи над японеца Акира Сантилан със 7:5, 7:5. Срещата продължи час и 37 минути.

Донски спечели първия сет след решаващ пробив в 11-ия гейм. Във втората част той изоставаше с 2:5, но взе следващите пет поредни гейма, за да стигне до крайния успех.

Следващият съперник на национала ще бъде Едуард Уинтър (Австралия).

Александър Донски ще участва и в надпреварата на двойки. Българинът и представителят на домакините Алек Беклище срещнат в първия кръг вторите поставени в схемата Константен Кузмин (Франция) и Роберт Стромбахс (Латвия).

