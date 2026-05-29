България тресна Португалия на Евро 2026

Националният отбор на България по минифутбол записа една от най-драматичните и престижни победи в модерната си история, надделявайки с 3:1 над Португалия. С този успех нашият тим събира актив от 4 точки и излиза като временен лидер в групата В на европейското първенство в Братислава, с реални шансове да остане на върха. Двубоят започна неприятно за националите. Още в 5-ата минута Едуардо Ражао реализира гол с глава след центриране от тъч. До края на полувремето играта на нашия тим не вървеше по най-добрия начин, но в предни позиции се усещаше постепенно засилване на натиска.

През втората част нашите момчета притиснаха съперника. Португалската стена падна в 28-ата минута, когато Денис Иванов се оказа най-съобразителен в наказателното поле и изравни за 1:1 след рикошет в крака на защитник. Малко след това България получи перфектен шанс за обрат – дузпа за фаул срещу Николай Маринов. С отговорността отново се нагърби Денис Иванов, но вратарят на Португалия спаси удара му.

Въпреки разочарованието, „лъвовете“ продължиха да атакуват, рискувайки в отбрана в търсене на победата. И тогава дойде 51-ата минута. При едно наглед неудобно центриране, Любомир Генчев с плонж заби топката неспасяемо в мрежата за 2:1. В ответната атака Португалия хвърли всичко напред, като дори уцели гредата на опразнената ни врата. Нашите момчета обаче се бранеха с всички сили. При последвалата контраатака топката попадна в Христо Марков, който реализира за крайното 3:1.

Утре "трикольорите" на България се изправят срещу Чехия в последния си сблъсък от груповата фаза.

