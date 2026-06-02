Динко Динев и Виктор Марков достигнаха до четвъртфинал в Турция

Динко Динев и Виктор Марков се класираха за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Кайзери (Турция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Българите постигнаха убедителна победа срещу първите поставени в схемата Пьотр Павлак (Полша) и Иван Мареро Курбело (Испания) с 6:3, 6:4 за малко над час игра.

Първият сет започна с водачество 4:1 за Динев и Марков след пробив в четвъртия гейм, който се оказа достатъчен, за да поведат в общия резултат. Във втората част двамата допуснаха брейк и изостанаха с 1:3, преди да спечелят четири поредни гейма и да си осигурят преднина от 5:3. В крайна сметка двамата затвориха срещата на собствен сервис и си осигуриха участие в четвъртфиналната фаза.

Там българите ще се изправят срещу победителите от срещата между руснаците Тимофей Дерепаско/Даниил Степанов и Даниел Филипс (Бермуда)/Богдан Селезнев (Русия).

В надпреварата на сингъл утре Динко Динев, който е под номер 7 в схемата, ще играе срещу „щастливия губещ“ Пьтор Павлак (Полша), докато Виктор Марков има за опонент участващия с „уайлд кард“ Мерт Йоздемир (Турция).

