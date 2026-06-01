Коди се сбогува със Звезда с емоционално послание

Коди Милър-Макинтайър официално се сбогува с Цървена звезда. Американецът с български паспорт използва рождения си ден, за да изпрати изключително емоционално послание към клуба, феновете, както и към съотборниците си, с които е делил съблекалнята в Мали Калемегдан.

"Вълка" се спря на дълбоката връзка, която е изградил с Белград и Сърбия, като особено акцентира върху Никола Калинич, който според него е бил негов неформален ментор извън терена.

За 11-ия опит… Днес посвещавам рождения си ден на вас — Цървена звезда, Сърбия и семействата из Балканите. Благодаря ви, че ме приехте точно такъв, какъвто съм. Някъде през тази година нещо се промени между нас. Започнахме да си вярваме повече. Научихме се да се обичаме по-силно. Благодаря ти, Калинич, че ме взе под крилото си като свой неофициален ученик по сръбска история. Ще ми липсват разговорите ни — и безкрайните ми въпроси за Османската империя.



Между изучаването на вашата история, храненето в местни ресторанти, разговорите с феновете след мачове и децата, които се появяваха всеки ден на тренировките, нещо в мен се събуди. Накарахте ме да искам да ви дам всичко, което имам.



Научихте ме на нещо за самия мен. Това, че опознах вашите недостатъци, ми помогна да приема собствените си. Това, че се научих да ви обичам по-открито, ме научи да обичам повече и самия себе си.



Имаше моменти, когато си мислех, че огънят ми угасва, но вие го разпалихте отново напълно. И се надявам, че през тези последни две години и аз успях да ви върна поне част от това.



Без значение къде ще ме отведе животът, Сърбия винаги ще чувствам като свой дом.



Много от вас ми отвориха вратите на домовете и семействата си. На най-добрия ми приятел тук — знаеш кой си. Ти и твоето семейство ме преведохте през повече неща, отколкото някога ще разберете. Затова винаги ще бъдем семейство.И на феновете: благодаря ви. През всеки възход и падение никога не си обърнахме напълно гръб. Любовта не трябва да е перфектна — за нея трябва да се борим.



Това не е довиждане. Просто е… до скоро.Завинаги Ваш Вълк 🐺❤️🪽

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google