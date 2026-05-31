  Атаман вече започна психологическа война с Олимпиакос: По-добри сме от тях!

Атаман вече започна психологическа война с Олимпиакос: По-добри сме от тях!

  • 31 май 2026 | 17:41
Панатинайкос победи отбора на ПАОК в полуфинала на гръцката лига, а след мача старши треньорът на "детелините" Ергин Атаман поздрави Олимпиакос за титлата в Евролигата.

"Мисля, че сме по-добър отбор от Олимпиакос и ще го покажем на финала. Поздравявам Олимпиакос за спечелването на Евролигата, но ние ще спечелим гръцкото първенство. Имаме трима контузени играчи. Това са Слукас, Рогавопулос и Калайдзакис. Олимпиакос има толкова много чужденци в отбора, те са с предимство. Готови сме за титлата.", заяви Атаман след успеха в Солун.

ПАО спечели само Купата на Гърция този сезон, докато Олимпиакос триумфира за Суперкупата и Евролигата, и защитава титлата си на шампион на Гърция.

