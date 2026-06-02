Гребен клуб кани деца и младежи на безплатен Ден на откритите води на Панчарево

  • 2 юни 2026 | 16:50
Гребен клуб „Електрон“ организира Ден на откритите води и кани деца и младежи на възраст от 6 до 16 години да открият един от най-впечатляващите и комплексни спортове - гребането.

Събитието ще се проведе на 6 юни от 10:00 часа на Гребна база „Средец“ - Панчарево (хангар 20) и ще даде възможност на всички желаещи да се запознаят отблизо със спорта, който изгражда сила, характер, дисциплина и шампионски дух.

Под ръководството на треньорите от клуба участниците ще могат да направят своите първи стъпки в гребането, да разгледат спортната база, да се качат в лодка и да усетят емоцията от движението по водата сред красивата природа на Панчаревското езеро.

Гребането е сред спортовете, които развиват цялото тяло, подобряват координацията и издръжливостта и възпитават ценности като постоянство, отговорност и работа в екип. Именно затова то е предпочитан избор за все повече млади хора по света.

„Искаме да покажем на децата, че спортът може да бъде приключение. Че далеч от екраните ги очакват нови приятели, предизвикателства и незабравими моменти сред природата. Всяко голямо спортно постижение започва с една първа крачка или в случая, с едно първо загребване“, споделят от столичния тим с 30 годишна история.

