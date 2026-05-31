Черно море – Тича отново е шампион на България по водна топка

Черно море – Тича отново стана шампион на България по водна топка. Във финалния мач от държавното първенство, игран на басейн „Приморски“ във Варна, „моряците" надделяха над съгражданите си от Спартак с 10:7 (3:2, 2:1, 4:2, 1:2) и завоюваха трета поредна и общо шеста титла в историята си.

Символичните домакини в срещата започнаха по-добре срещата, поведоха с 2:0 и взеха първата част с 3:2. През втория период отново Черно море - Тича доминираше и успя да спечели втората част с 2:1.

В третата част домакините дръпнаха с 9:4, а преди последната част имаха преднина от 4 гола. Спартак успя да спечели единствено последната четвърт, но тя се оказа недостатъчна за обрат и Черно море – Тича спечели двубоя с 10:7 и съответно титлата.

По-рано днес в малкия финал Комодор победи ЦСКА с 15:13 и спечели бронзовите медали в първенството. По този начин варненски отбори окупираха първите три места в надпреварата.

