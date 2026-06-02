Двукратен олимпийски шампион в плуването прекратява кариерата си

Двукратният олимпийски шампион от Токио 2020 Евгений Рилов се оттегля от спорта. В събота, 6 юни, Рилов ще плува за последно на националното първенство по плуване, съобщи пресслужбата на Руската федерация по водни спортове.

„Очакваме с нетърпение да изпратим Евгений заедно и да му благодарим за победите и емоциите, които ни даде през цялата си кариера“, се казва в изявление на федерацията.

Евгений Рилов е двукратен олимпийски шампион, първият руски спортист, спечелил олимпийско злато в плуването в басейн през 21-ви век, сребърен медалист от Олимпийските игри през 2020 г., бронзов медалист от Олимпийските игри през 2016 г., двукратен световен шампион, трикратен световен шампион по плуване на малък басейн и четирикратен европейски шампион.

