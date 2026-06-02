Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Водни спортове
  3. Двукратен олимпийски шампион в плуването прекратява кариерата си

Двукратен олимпийски шампион в плуването прекратява кариерата си

  • 2 юни 2026 | 16:44
  • 362
  • 0
Двукратен олимпийски шампион в плуването прекратява кариерата си

Двукратният олимпийски шампион от Токио 2020 Евгений Рилов се оттегля от спорта. В събота, 6 юни, Рилов ще плува за последно на националното първенство по плуване, съобщи пресслужбата на Руската федерация по водни спортове.

„Очакваме с нетърпение да изпратим Евгений заедно и да му благодарим за победите и емоциите, които ни даде през цялата си кариера“, се казва в изявление на федерацията.

Евгений Рилов е двукратен олимпийски шампион, първият руски спортист, спечелил олимпийско злато в плуването в басейн през 21-ви век, сребърен медалист от Олимпийските игри през 2020 г., бронзов медалист от Олимпийските игри през 2016 г., двукратен световен шампион, трикратен световен шампион по плуване на малък басейн и четирикратен европейски шампион.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Водни спортове

След реконструкция басейн "Юлиан Русев" във Варна е готов за Европейското по водна топка

След реконструкция басейн "Юлиан Русев" във Варна е готов за Европейското по водна топка

  • 2 юни 2026 | 08:41
  • 1142
  • 1
Турнирът "Златоперки" излъчи най-добрите сред малките таланти в басейна

Турнирът "Златоперки" излъчи най-добрите сред малките таланти в басейна

  • 1 юни 2026 | 12:43
  • 1200
  • 0
Черно море – Тича отново е шампион на България по водна топка

Черно море – Тича отново е шампион на България по водна топка

  • 31 май 2026 | 20:17
  • 2942
  • 1
Александър Божилов спечели златен медал на състезание по триатлон в Румъния

Александър Божилов спечели златен медал на състезание по триатлон в Румъния

  • 30 май 2026 | 15:18
  • 515
  • 0
Нов рекорд от “Златоперки“ в басейна за осмото издание на плувното състезание

Нов рекорд от “Златоперки“ в басейна за осмото издание на плувното състезание

  • 28 май 2026 | 16:12
  • 1412
  • 0
Varna Channel Cup 2026 завърши с интрига до последната гонк

Varna Channel Cup 2026 завърши с интрига до последната гонк

  • 26 май 2026 | 14:38
  • 1113
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

Ако сделката бъде одобрена: Левски отива в ръцете на дружества от ОАЕ и Англия

  • 2 юни 2026 | 16:12
  • 12637
  • 44
Сампдория гледа към Веласкес

Сампдория гледа към Веласкес

  • 2 юни 2026 | 16:32
  • 6701
  • 5
Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

Любо Минчев в "Гостът на Sportal.bg": Националният отбор стана последна дупка на кавала

  • 2 юни 2026 | 15:42
  • 5365
  • 2
11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 31032
  • 46
Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

Лудогорец обяви плановете си за подготовка - остава изцяло в България

  • 2 юни 2026 | 13:12
  • 15439
  • 21
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 12986
  • 27