Турнирът "Златоперки" излъчи най-добрите сред малките таланти в басейна

Най-добрите плувци от осмия турнир „Златоперки“ в петте възрастови групи при момичетата и при момчетата получиха купи за своите постижения в много сериозната конкуренция на общо 743-ма състезатели, взели участие в турнира, организиран от ПК „Левски“ на басейна „Спартак“ в София. Най-добре представилите се определят по точкова система спрямо резултатите в различните дисциплини и възрастта. Купи получават събралите най-много точки във възрастите 15-17, 13-14, 11-12, 9-10 и 7-8 години.

Най-добри при момичетата са: Владимира Цулева (15 г.) от „Сандански“ с резултата си на 50 м свободен стил, Яна Митева (14 г.) от НСА с резултата си на 50 м гръб, Моника Величкова (12 г.) от „Левски“ с резултата си 100 м бруст, Вая Палазова (10 г.) от „Олимп“ за резултата си на 50 м свободен стил и Искра Стоянова (8 г.) от „Феникс“ за резултата си на 50 м свободен стил.

Най-добри при момчетата са: Александър Николов (17 г.) от „Олимп“ за резултата си на 400 м свободен стил, Евгени Николов (14 г.) от „Олимп“ за резултата си на 100 м свободен стил, Виктор Иванов (12 г.) от ВСИ за резултата си на 400 м свободен стил, Мартин Харизанов (10 г.) от „Славия“ за резултата си на 100 м свободен стили Самуил Георгиев (7 г.) от „Свети Георги“ за резултата си на 50 м свободен стил.

В класирането при отборите по точки на първо място е „Олимп“, на второ е „Левски“, а на трето – НСА.

Талантите ни в плуването, родени от 2009 до 2019 г., бяха наградени от единствения българин в Международната зала на плувната слава в САЩ Петър Стойчев.

Топ 10 по точки при момичетата и при момчетата във всяка от петте възрастови групи спрямо постиженията по време на осмото издание на "Златоперки".

МОМИЧЕТА

15 - 17 години

Място Име Години Клуб Дисциплина

1. Владимира Цулева 15 "Сандански" 50 м свободен стил

2. Стефани Кременлиева 17 "Левски" 400 м свободен стил

3. Валерия Георгиева 17 "Спринт" 50 м гръб

4. Ралица Заркова 16 „Олимп“ 100 м бруст

5. Девора Илиева 16 "Левски" 50 м свободен стил

6. Савина Цацова 15 "Феникс" 50 м бруст

7. Елица Караиванова 15 "Левски" 100 м свободен стил

8. Биляна Димитрова 17 „Олимпия“ 200 м съчетано

9. Мадлен Менчева 16 "Сандански" 50 м гръб

10. Габриела Величкова 17 "Левски" 50 м свободен стил

13 - 14 години

1. Яна Митева 14 НСА 50 м гръб

2. Мила Димитрова 13 „Олимп“ 50 м свободен стил

3. Александра Кирязова 13 "Левски“ 50 м свободен стил

4. София Симеонова 13 "Левски“ 200 м свободен стил

5. Катрин Атанасова 14 "Свети Георги“ 50 м гръб

6. Тара Петканешкова 13 „Спринт“ 200 м съчетано

7. Карина Иванова 13 "Левски" 100 м бруст

8. Кална Григорова 13 "Левски" 50 м гръб

9. Елена Асенова 14 "Олимп" 100 м свободен стил

10. Елиа Кръстева 13 "Пирин" 50 м свободен стил

11 - 12 години

1. Моника Величкова 12 "Левски" 100 м бруст

2. Ева Стоицева 12 "Каменград" 100 м свободен стил

3. Ренета Динкова 11 "Левски" 100 м свободен стил

4. Божидара Николова 12 GD Sport 50 м свободен стил

5. Мария Попова 11 НСА 100 м свободен стил

6. Сияна Цветкова 12 „Аквазард“ 100 м свободен стил

7. Савина Стоименова 12 "Левски" 50 м свободен стил

8. Анна Козовска 12 "Олимп" 50 м свободен стил

9. Христа Гавазова 12 ВСИ 200 м гръб

10. Никол Методиева 12 „Левски“ 400 м свободен стил

9 - 10 години

1. Вая Палазова 10 „Олимп“ 50 м свободен стил

2. Сиена Райновски 9 „Олимп“ 200 м свободен стил

3. Анаис Славчева 10 "Олимп" 50 м свободен стил

4. Михаела Кабурова 10 ВСИ 200 м свободен стил

5. Елена Григорова 10 "Нерея" 50 м бътерфлай

6. Ася Николова 9 "Сандански" 50 м гръб

7. Габриела Савова 10 ВСИ 50 м свободен стил

8. Андреа Димитрова 10 „Спринт“ 100 м свободен стил

9. Мария Минцева 10 ВСИ 100 м свободен стил

10. София Валерио 9 „Олимпия“ 50 м бруст

7 - 8 години

1. Искра Стоянова 8 "Феникс“ 50 м свободен стил

2. Стефани Арсова 7 ЦСКА 50 м свободен стил

3. Йоана Харизанова 8 "Славия“ 50 м свободен стил

Десислава Каменова 8 Dpool 50 м гръб

5. Константина Бояджиева 7 "Победа“ 50 м свободен стил

6. Яна Василеа 8 Dpool 50 м свободен стил

7. Дария Йорданова 8 "Олимп“ 50 м гръб

София Найденова 8 “Победа“ 50 м свободен стил

9. Габриела Въжарова 7 “Атомик“ 50 м бруст

10. Мария Димитрова 8 „София 21“ 50 м свободен стил

МОМЧЕТА

15 - 17 години

1. Александър Николов 17 „Олимп“ 400 м свободен стил

2. Михаил Стойковски 17 „Левски“ 400 м свободен стил

3. Виктор Ангелов 17 "Левски" 100 м свободен стил

4. Кристиян Атанасов 17 "Феникс" 100 м свободен стил

5. Александър Илиев 17 "Левски" 100 м гръб

Пламен Стойчев 16 „Сандански“ 100 м бътерфлай

7. Борис Минковски 16 „Феникс“ 500 м бруст

8. Александър Цонев 17 ЦСКА 100 м свободен стил

9. Филип Михайлов 15 „Левски“ 400 м свободен стил

Мартин Зашев 16 „Пирин“ 100 м бруст

13 - 14 години

1. Евгени Николов 14 „Олимп“ 100 м свободен стил

2. Берат Хюсеинов 14 "Нерея" 100 м свободен стил

Калоян Балджиев 13 "Свети Георги" 200 м бруст

4. Никола Кръстев 13 "Свети Георги“ 200 м бруст

5. Ивайло Кръстев 14 "Спринт“ 50 м бътерфлай

6. Валентин Ангелов 14 “Левски“ 400 м свободен стил

Боян Иванов 14 "Боляри 2009" 100 м свободен стил

8. Кристиян Балджиев 13 „Свети Георги“ 100 м бътерфлай

9. Алекс Лазаров 13 "Боляри 2009“ 400 м свободен стил

10. Ясен Величков 14 "Левски“ 100 м свободен стил

11 - 12 години

1. Виктор Иванов 12 ВСИ 400 м свободен стил

2. Венцислав Попов 12 "Олимп" 400 м свободен стил

3. Вилислав Трифонов 12 "Аквазард" 400 м свободен стил

4. Мирослав Стефанов 12 "Олимпик" (Сандански) 100 м свободен стил

5. Мартин Йонков 12 "Олимп" 400 м свободен стил

6. Симеон Петров 12 ВСИ 200 м гръб

7. Максим Стефановски 12 "Бриз“ 50 м свободен стил

8. Ясен Иванов 12 "Олимп“ 400 м свободен стил

9. Борян Кацарски 11 „Пирин“ 50 м свободен стил

10. Светлин Георгиев 12 "Левент“ 200 м бруст

9 - 10 години

1. Мартин Харизанов 10 "Славия“ 100 м свободен стил

2. Аспарух Конарски 10 ВСИ 200 м свободен стил

3. Мартин Филипов 10 "Берое" 100 м свободен стил

4. Валери Петров 10 "Олимп" 200 м свободен стил

5. Кирил Граматиков 10 "Сандански“ 50 м бътерфлай

6. Владимир Митев 10 "Олимп“ 50 м свободен стил

7. Алек Василев 10 „Олимп“ 200 м свободен стил

8. Георг Даскалов 9 ВСИ 50 м бътерфлай

9. Михаил Митков 10 ВСИ 50 м свободен стил

10. Димитър Ненов 10 "Левски" 50 м свободен

7 - 8 години

1. Самуил Георгиев 7 "Свети Георги" 50 м свободен стил

2. Калоян Русанов 8 "Викинг 2008“ 50 м свободен стил

3. Владимир Христов 8 "Викинг 2008" 50 м свободен стил

4. Валентин Варадинов 8 Dpool 50 м свободен стил

5. Раян Еюб 7 Sharks-2020 50 м свободен стил

6. Антоан Русков 8 "Дамини ЛВ" 50 м свободенстил

7. Николай Донков 8 “София 21“ 50 м свободенстил

8. Стефан Барамов 8 "Спринт" 50 м свободен стил

9. Борис Андонов 8 “Левент“ "Олимп" 50 м свободенстил

Иван Пъргавелов 7 “Боляри 2009“ 50 м свободен стил

