Нов рекорд от “Златоперки“ в басейна за осмото издание на плувното състезание

  28 май 2026 | 16:12
Голям плувен празник с рекорден брой участници ще се проведе на столичния басейн “Спартак“ в навечерието на Деня на детето. Все повече и повече деца влизат в басейна, което води до нов рекорден брой плувци за едно от най-любимите състезания на българските таланти в плуването. 743 деца (434 момчета и 309 момичета) от 39 лицензирани клуба в България ще плуват в осмото издание на “Златоперки“. През 2024 г. участниците бяха близо 600, през 2025 г. беше поставен рекорд със 716 плувци, а за турнира през 2026 г. рекордът отново е подобрен.

Състезанията на басейн „Спартак“ са на 30 май (събота) и на 31 май (неделя). Входът за зрители е свободен и всички желаещи ще имат възможност да се насладят на емоциите.

Състезанията ще се проведат в три сесии. Първата започва в 9 часа на 30 май. В 16 часа на 30 май е официалното откриване на турнира, а сред официалните гости ще бъдат министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, президентът на Българската федерация по плувни спортове Георги Аврамчев и човекът, развил турнира през изминалите години - единственият българин в Международната зала на плувната слава в САЩ Петър Стойчев.

По традиция след откриването ще се проведе специална серия, която показва силата на духа и важната роля на плуването. В басейна ще влязат деца със затруднения, на които помага фондация “Воден път“. След това започва втората сесия. Третата сесия е на 31 май от 9 часа.

Участниците са родени от 2009 до 2019 г. и са разделени в пет възрастови групи. Дисциплините са 50 м, 100 м и 200 м във всеки от стиловете, 200 м съчетано плуване и 400 м свободен стил.

Организатор на традиционния турнир "Златоперки" е плувен клуб "Левски". Състезанията са на басейна "Спартак", който е с олимпийски размери (10 коридора по 50 метра). Времената се измерват с електронна измервателна уредба. Главен съдия е Любомир Ценков.

Призьорите във всяка дисциплина ще бъдат наградени със специално изработени медали, а за най-добрите плувци във възрастта си (5 момчета и 5 момичета) ще има купи и предметни награди.

