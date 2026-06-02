След реконструкция басейн "Юлиан Русев" във Варна е готов за Европейското по водна топка

След доста дълга пауза, през която не функционираше заради реконструкция, плувен басейн "Юлиан Русев" към плувен комплекс "Приморски" във Варна най-после отвори врати. От 1 юни плувното съоръжение е отворено за състезатели и зрители.

Обновени са изцяло детският басейн, съблекалните, настилката, облицовката, санитарните възли. Басейнът има нова, модерна визия и е готов да приеме предизвикателството да организира плувни състезания от различен ранг - вътрешни и международни.

Първото по-голямо изпитание ще бъде Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години, което ще се проведе от 10 до 16 август. Освен всичко басейнът ще продължи да изпълнява старите си функции, а именно да бъде дом за подготовка на варненските плувни клубове и да е на разположение на всички варненци и гости в определени часове.

