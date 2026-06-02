Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кербер пожела успех на Зверев за титлата на "Ролан Гарос", но и го предупреди

Кербер пожела успех на Зверев за титлата на "Ролан Гарос", но и го предупреди

  • 2 юни 2026 | 12:41
  • 72
  • 0
Кербер пожела успех на Зверев за титлата на "Ролан Гарос", но и го предупреди

Анжелик Кербер, която е последната германка, спечелила титла от турнир на Големия шлем на сингъл, пожела на Александър Зверев всичко най-добро в борбата му за трофея от Откритото първенство на Франция, но също така каза, че има какво да губи в Париж.

"Ако загуби, всички ще се втурнат срещу него. Ако спечели, всички ще празнуват - така е в големия спорт, за съжаление", каза Кербер, цитирана от ДПА

Световният номер три Зверев се превърна в основен претендент за титлата в неделя след ранните отпадания на фаворита Яник Синер и ветерана Новак Джокович, плюс отсъствието на носителя на титлата Карлос Алкарас, свързано с контузия. Германецът загуби само един сет по пътя към четвъртфиналите в Париж, където по-късно във вторник ще се изправи срещу испанския тийнейджър Рафаел Ходар.

Зверев все още не е печелил турнир от Големия шлем, след като е загубил и трите си финала на Откритото първенство на САЩ през 2020, Откритото първенство на Франция през 2024 и Откритото първенство на Австралия през 2025.

Кербер, която се отказа от спорта през 2024, спечели Откритото първенство на Австралия и САЩ през 2016, а третата й титла от Големия шлем е на "Уимбълдън" през 2018. Тя смята, че Зверев не трябва да мисли за ситуацията, в която се намира, казвайки: "Когато спечелиш турнир от Големия шлем, го печелиш." Кербер мисли, че Зверев постъпва правилно – с предпазлив подход и наистина го приема ден след ден. "Той трябва да е наясно със силните си страни и да не мисли твърде много в решаващи моменти", добави тя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Джон Макенроу вярва, че Новак ще спечели историческия 25-и шлем на "Уимбълдън"

Джон Макенроу вярва, че Новак ще спечели историческия 25-и шлем на "Уимбълдън"

  • 2 юни 2026 | 11:19
  • 1417
  • 1
Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши

Иван Иванов с рекордно дълъг престой на върха в световната ранглиста за юноши

  • 2 юни 2026 | 11:00
  • 1674
  • 0
Наоми Осака след отпадането в Париж: Осъзнах, че загубите нямат никакво значение

Наоми Осака след отпадането в Париж: Осъзнах, че загубите нямат никакво значение

  • 2 юни 2026 | 10:10
  • 794
  • 1
Оже-Алиасим пише история на "Ролан Гарос": Чувствам се като у дома си

Оже-Алиасим пише история на "Ролан Гарос": Чувствам се като у дома си

  • 2 юни 2026 | 09:40
  • 829
  • 0
Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

  • 2 юни 2026 | 09:12
  • 1350
  • 0
Елизара Янева отпадна на турнир от сериите WTA 125 в Италия

Елизара Янева отпадна на турнир от сериите WTA 125 в Италия

  • 2 юни 2026 | 09:02
  • 440
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

11 БГ клуба прибират по 280 000 евро от УЕФА, четири - нищо, а Лудогорец ще трябва да плаща

  • 2 юни 2026 | 12:15
  • 6666
  • 9
Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

Палач на Левски предложи огромна сума за звездата на Лудогорец

  • 2 юни 2026 | 11:09
  • 14009
  • 33
Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

Има споразумение между Ливърпул и Ираола, обяви Фабрицио Романо

  • 2 юни 2026 | 12:44
  • 210
  • 0
Започват четвъртфиналните битки на "Ролан Гарос"

Започват четвъртфиналните битки на "Ролан Гарос"

  • 2 юни 2026 | 07:04
  • 9916
  • 1
Сериозен проблем за Франция дни преди Световното

Сериозен проблем за Франция дни преди Световното

  • 2 юни 2026 | 04:57
  • 9814
  • 3
Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

  • 1 юни 2026 | 20:50
  • 66636
  • 473