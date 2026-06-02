Кербер пожела успех на Зверев за титлата на "Ролан Гарос", но и го предупреди

Анжелик Кербер, която е последната германка, спечелила титла от турнир на Големия шлем на сингъл, пожела на Александър Зверев всичко най-добро в борбата му за трофея от Откритото първенство на Франция, но също така каза, че има какво да губи в Париж.

"Ако загуби, всички ще се втурнат срещу него. Ако спечели, всички ще празнуват - така е в големия спорт, за съжаление", каза Кербер, цитирана от ДПА

Световният номер три Зверев се превърна в основен претендент за титлата в неделя след ранните отпадания на фаворита Яник Синер и ветерана Новак Джокович, плюс отсъствието на носителя на титлата Карлос Алкарас, свързано с контузия. Германецът загуби само един сет по пътя към четвъртфиналите в Париж, където по-късно във вторник ще се изправи срещу испанския тийнейджър Рафаел Ходар.

Alexander Zverev reacts to being the clear favorite at a slam for the first time

Зверев все още не е печелил турнир от Големия шлем, след като е загубил и трите си финала на Откритото първенство на САЩ през 2020, Откритото първенство на Франция през 2024 и Откритото първенство на Австралия през 2025.

Кербер, която се отказа от спорта през 2024, спечели Откритото първенство на Австралия и САЩ през 2016, а третата й титла от Големия шлем е на "Уимбълдън" през 2018. Тя смята, че Зверев не трябва да мисли за ситуацията, в която се намира, казвайки: "Когато спечелиш турнир от Големия шлем, го печелиш." Кербер мисли, че Зверев постъпва правилно – с предпазлив подход и наистина го приема ден след ден. "Той трябва да е наясно със силните си страни и да не мисли твърде много в решаващи моменти", добави тя.

