Глобиха Атлетическата федерация на Обединеното кралство с 350 000 паунда за “предотвратимата“ смърт на паралимпиец

36-годишният баща на пет деца Абдула Хаяей загива, когато тренировъчна клетка се срутва върху главата му в спортния център “Нюъм“ в източен Лондон на 11 юли 2017 г. UK Athletics Ltd се призна за виновна по обвинение в корпоративно убийство и беше глобена с 350 000 паунда.

Хаяей се е подготвял да представи Обединените арабски емирства на Световното първенство по лека атлетика в Лондон, когато металната конструкция с тегло близо 200 кг пада върху него в спортния център “Нюъм“ в източен Лондон на 11 юли 2017 г.

Високата 1,5 метра клетка се преобръща, защото е била сглобена неправилно и без основната си плоча, превръщайки се в “злополука, която е било въпрос на време да се случи“.

UK Athletics Ltd се призна за виновна по обвинение в корпоративно убийство и във вторник беше глобена с 350 000 паунда плюс 44 000 паунда съдебни разноски, които трябва да бъдат изплатени в рамките на шест години.

79-годишният Кийт Дейвис, който е бил ръководител на спорта за Световното първенство по параатлетика през 2017 г., призна обвинение за нарушаване на правилата за здраве и безопасност и получи присъда от 175 часа общественополезен труд.

При произнасянето на присъдата съдия Ричард Маркс определи смъртта на г-н Хаяей като “трагична, ненавременна и напълно предотвратима“.

