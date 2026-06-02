Глобиха Атлетическата федерация на Обединеното кралство с 350 000 паунда за “предотвратимата“ смърт на паралимпиец

  • 2 юни 2026 | 16:02
36-годишният баща на пет деца Абдула Хаяей загива, когато тренировъчна клетка се срутва върху главата му в спортния център “Нюъм“ в източен Лондон на 11 юли 2017 г. UK Athletics Ltd се призна за виновна по обвинение в корпоративно убийство и беше глобена с 350 000 паунда.

UK Athletics Ltd беше осъдена да плати глоба от 350 000 паунда заради “напълно предотвратимата“ смърт на паралимпиец, убит, след като тренировъчна клетка се срути върху главата му.

Хаяей се е подготвял да представи Обединените арабски емирства на Световното първенство по лека атлетика в Лондон, когато металната конструкция с тегло близо 200 кг пада върху него в спортния център “Нюъм“ в източен Лондон на 11 юли 2017 г.

Високата 1,5 метра клетка се преобръща, защото е била сглобена неправилно и без основната си плоча, превръщайки се в “злополука, която е било въпрос на време да се случи“.

UK Athletics Ltd се призна за виновна по обвинение в корпоративно убийство и във вторник беше глобена с 350 000 паунда плюс 44 000 паунда съдебни разноски, които трябва да бъдат изплатени в рамките на шест години.

79-годишният Кийт Дейвис, който е бил ръководител на спорта за Световното първенство по параатлетика през 2017 г., призна обвинение за нарушаване на правилата за здраве и безопасност и получи присъда от 175 часа общественополезен труд.

При произнасянето на присъдата съдия Ричард Маркс определи смъртта на г-н Хаяей като “трагична, ненавременна и напълно предотвратима“.

