  • 2 юни 2026 | 10:56
Божидар Саръбоюков стартира и на Диамантената лига в Рим

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков ще продължи изявите си в Диамантена лига с участие на турнира Golden Gala в Рим, който ще се проведе на 4 юни.

Италианската столица традиционно е домакин на един от най-силните комерсиални турнири в световната атлетика. Именно в Рим през годините големи български шампиони са постигали редица запомнящи се успехи и рекорди.

За Саръбоюков това ще бъде трето участие в старт от Диамантената лига през настоящия сезон. Българският талант започна обещаващо кампанията си, като зае второ място в Шанхай с 8.07 м, а след това се нареди трети в Сямън с 8.29 м.

Европейският шампион в скока на дължина в зала отново ще се изправи срещу изключително силна конкуренция от атлети, покорявали олимпийски и световни върхове.

Емблематичната надпревара ще бъде излъчена на живо по MAX One от 22:00 часа. Студийната програма започва 15 минути по-рано, а специален гост в нея ще бъде двукратният олимпийски финалист в скока на височина Тихомир Иванов.

