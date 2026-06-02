Светослав Иванов: Левски има една от най-добрите бази в Европа

  • 2 юни 2026 | 15:54
  • 663
  • 1
Светослав Иванов: Левски има една от най-добрите бази в Европа

Новото попълнение на волейболния шампион Левски Светослав Иванов даде първото си интервю пред клубния сайт на "сините". Той призна, че не се е колебал дълго, преди да приеме предложението.

"Много съм щастлив, че подписах с Левски. Следя отбора от няколко години, може би последните три-четири, и съм впечатлен от начина, по който работят както треньорът, така и целият щаб. Впечатлен съм и от организацията. Освен това клубът разполага с база, която според мен не е само най-добрата в България, а може би и една от най-добрите в Европа. Малко отбори могат да се похвалят с такава база. Затова не ми беше трудно да взема това решение", каза той.

"Родом съм от едно малко градче в Стара планина – Берковица. Там играх волейбол до осми клас. След това отидох в Дупница, в Марек. Клубът вече не се казва така, но там завърших училище и играх както при юношите, така и при мъжете. На 20 години заминах за Турция, където изиграх два сезона и половина. След това прекарах половин сезон в Азербайджан, а през миналата година играх в Стяуа Букурещ", представи се той.

"Като малък бях разпределител, но след това пораснах. В нашия отбор в Берковица нямахме достатъчно нападатели и така станах посрещач. Посрещането и защитата винаги са били силни елементи в играта ми. Просто нещата се развиха натам. Никой не ми е избирал позицията – стана естествено", каза още Иванов.

"Прави ми впечатление начинът, по който треньорът Желязков налага младите състезатели. Смятам, че това е много правилна политика. Вместо всяка година да се купуват скъпи и готови играчи, е по-добре да изградиш свои собствени състезатели, да ги научиш на системата на игра, която искаш да виждаш на терена. Според мен именно затова идват и успехите. Левски стои много добре организационно и игрово. Дори без много чужденци и големи звезди отборът се справя прекрасно", добави Светослав Иванов.

