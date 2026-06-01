Нови награди за световните вицешампиони и шампионки до 19 години

Волейболните герои на България получиха още награди. На нарочно избраната дата 1 юни асамблея "Знаме на мира", която е под патронажа на президента Илиян Йотова, връчи призове на над 75 изявени спортисти, златни медалисти в областта на науката и технологиите. Всички те намериха място в "Академия бъдещето на България" заради безспорните си заслуги и успехи.

Божидар Саръбоюков с отличие от “Академия бъдещето на България“

Организатори на събитието бяха "Людмила Живкова – Знаме на мира", международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" и националният учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура. Инициативата поставя България на световната карта като център на детската културна дипломация.

Гост на церемонията беше Джанлоренцо Бленджини, националният треньор на мъжкия волейболен тим. Легендарният специалист, който ни изведе до второ място света в Манила през 2025 година, беше най-търсен за снимки и автографи от децата.

