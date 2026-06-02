Петър Кънев: Изграждаме среда, в която младите състезателки да растат

Петър Кънев е първи вицепрезидент на Българската федерация по волейбол и генерален партньор на Демакс+ лига жени. В интервю за новия формат на Демакс+ Суперлига той говори за необходимостта от промяната, развитието на младите състезателки, ролята на Висшата лига и дългосрочната стратегия за бъдещето на женския волейбол в България.

- Каква е целта на новия формат в Демакс+ Суперлига?

- Като ръководство сме стъпили здраво на земята и отлично знаем с какъв ресурс разполага женският волейбол в България към този момент. Именно затова за нас е от изключително значение развитието на младите състезателки и възможността те да трупат повече игрова практика във вътрешния шампионат.

Новият формат на Демакс+ Суперлига дава точно това - повече мачове, повече конкуренция и повече ситуации, в които младите волейболистки да изграждат самочувствие, характер, опит и навици.

- Какво наложи промяната?

- Преди около три години шампионатът беше в много тежка ситуация. Едва три отбора имаха възможност да участват в него. Бяхме изправени пред необходимостта да действаме своевременно, за да излезем от това тежко положение. Към днешна дата вече имаме 12 отбора в Суперлигата - с два повече спрямо предходния сезон. Успешно завърши и първият сезон на Висшата лига. Не можем да останем на едно място в развитието си.

Финансирането и на двете лиги е обезпечено за следващия сезон, а ние продължаваме да търсим нови партньори, които да се присъединят към каузата на женския волейбол.

- Какви са основните аргументи в полза на новия формат?

- На първо място - конкуренцията. С този формат целим да има конкуренция между отборите във всеки един етап от сезона. Това неизбежно ще доведе до по-интересни, по-оспорвани и по-качествени мачове, което е от полза както за състезателките и клубовете, така и за феновете на женския волейбол.

За да израснеш и да направиш следващата крачка във всяка една сфера, конкуренцията е изключително важна движеща сила.

- Какъв е хоризонтът за развитие на Висшата лига?

- Сегашното ръководство на НВЛ-жени има ясното разбиране, че едноличните решения не са добър съветник. Стремим се към активен диалог с клубовете и хората, които развиват женския волейбол. Получаваме важна информация, анализираме я и търсим най-добрите решения.

Абстрахирам се от всички проблеми, защото те не са малко, но не са характерни само за нашия спорт.

Кънев обърна внимание и на един от сериозните проблеми пред женския волейбол - ранното отказване на много състезателки от активна спортна дейност.

- Голяма част от момичетата, след като навършат 18 години, предприемат стъпки, които ги отдалечават от спорта още в ранна възраст. Причините са различни - например преместване в друг град за продължаване на образованието. При ограничен брой отбори те невинаги имат възможност да продължат и своето волейболно развитие. Създаването на Висшата лига дава по-добра възможност това да се случи.

Според него тези хора са ценни не само като състезатели, но и като бъдещи кадри за българския волейбол.

- Гледайки в перспектива, те могат да останат във волейбола чрез така наречената „двойна кариера“. Могат да се развиват като треньори, статистици, физиотерапевти, президенти на клубове или спортни мениджъри. Това са хора, от които българският волейбол има нужда в условията на динамичното развитие на спорта в световен мащаб.

С други думи - не разглеждаме тази лига само като спортно-техническа възможност, а като място, което може да даде перспектива за кариерно развитие.

- Как бихте формулирали стратегията за развитието на женския волейбол?

- Изграждане на широка основа – обезпечаване на състезателен и периферен ресурс от кадри. Именно този ресурс е предпоставка за все по-професионалния облик на клубовете и за развитието на младите състезателки, които трябва да захранват националните отбори.

Постигнем ли този стабилен фундамент, женският волейбол ще стане по-атрактивен и по-привлекателен за повече и по-големи инвестиции.

