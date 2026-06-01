Посолството на България в Бразилия посрещна националките с кисело мляко

Националният волейболен отбор на България за жени беше посрещнат с кисело мляко в Бразилия. Националките кацнаха в едноименната столица в Страната на кафето и получиха покана да гостуват в нашето посолство.

Посланик Елеонора Димитрова и консул Нина Пенчева очакваха Марчело Абонданца и отбора му. Целият щаб остана впечатлен от прекрасното посрещане и приятната атмосфера. От посолството ни гарантираха, че и български знамена ще подкрепят тима ни в залата.

България допусна поражение в последната си контрола преди Лигата на нациите

Националките пътуваха от Санта Фе до Бразилия. Преди това българките изиграха две контролни срещи срещу Аржентина, които загубиха, но треньорът Абонданца успя да даде шанс на всички ни преди старта в Лигата на нациите.

Първият официален мач на България ще бъде в сряда вечер (3 юни) от 22,30 часа срещу олимпийския и световен шампион Италия.

