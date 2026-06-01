Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Посолството на България в Бразилия посрещна националките с кисело мляко

Посолството на България в Бразилия посрещна националките с кисело мляко

  • 1 юни 2026 | 18:26
  • 361
  • 0
Посолството на България в Бразилия посрещна националките с кисело мляко

Националният волейболен отбор на България за жени беше посрещнат с кисело мляко в Бразилия. Националките кацнаха в едноименната столица в Страната на кафето и получиха покана да гостуват в нашето посолство.

Посланик Елеонора Димитрова и консул Нина Пенчева очакваха Марчело Абонданца и отбора му. Целият щаб остана впечатлен от прекрасното посрещане и приятната атмосфера. От посолството ни гарантираха, че и български знамена ще подкрепят тима ни в залата.

България допусна поражение в последната си контрола преди Лигата на нациите
България допусна поражение в последната си контрола преди Лигата на нациите

Националките пътуваха от Санта Фе до Бразилия. Преди това българките изиграха две контролни срещи срещу Аржентина, които загубиха, но треньорът Абонданца успя да даде шанс на всички ни преди старта в Лигата на нациите.

Първият официален мач на България ще бъде в сряда вечер (3 юни) от 22,30 часа срещу олимпийския и световен шампион Италия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Петър Георгиев: От 30 години се занимавам със спорт, но такива момчета не съм виждал

Петър Георгиев: От 30 години се занимавам със спорт, но такива момчета не съм виждал

  • 1 юни 2026 | 17:14
  • 1008
  • 0
Аспарух Аспарухов: Дай Боже, да играем още по-добре! Целта е да продължаваме да се развиваме като отбор

Аспарух Аспарухов: Дай Боже, да играем още по-добре! Целта е да продължаваме да се развиваме като отбор

  • 1 юни 2026 | 17:08
  • 974
  • 0
Мартин Атанасов: Всички тук мечтаем за европейската титла

Мартин Атанасов: Всички тук мечтаем за европейската титла

  • 1 юни 2026 | 17:02
  • 1082
  • 0
Любо Ганев: Вярвам, че момчетата ще се раздадат до краен предел

Любо Ганев: Вярвам, че момчетата ще се раздадат до краен предел

  • 1 юни 2026 | 16:55
  • 2175
  • 1
Алекс Грозданов: Важно е да играем мач за мач и да надградим

Алекс Грозданов: Важно е да играем мач за мач и да надградим

  • 1 юни 2026 | 16:49
  • 869
  • 0
Джанлоренцо Бленджини: Ще е трудно и дълго лято! Основната ни цел е да излизаме за победа във всеки мач

Джанлоренцо Бленджини: Ще е трудно и дълго лято! Основната ни цел е да излизаме за победа във всеки мач

  • 1 юни 2026 | 16:41
  • 5688
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България 0:0 Черна гора, красота, но малшанс след удар на Панайотов

България 0:0 Черна гора, красота, но малшанс след удар на Панайотов

  • 1 юни 2026 | 19:40
  • 11706
  • 47
Двата отбора "се захапаха" в Пловдив, звезда на домакините се контузи

Двата отбора "се захапаха" в Пловдив, звезда на домакините се контузи

  • 1 юни 2026 | 19:38
  • 2862
  • 5
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 16109
  • 14
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 14579
  • 4
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 16253
  • 125
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 16742
  • 52