Гергана Кьосева се завръща в Динамо (Букурещ) след майчинство

Бившата националка Гергана Кьосева се завръща на терена, след като преди месеци стана майка. Посрещачката ще играе отново за румънския Динамо (Букурещ), където се изявяваше последно, обявиха от клуба.

Преди да стане част от Динамо през януари миналата година, 30-годишната състезателка игра в китайския Ляонин. Зад гърба си има още три сезона в Румъния - през 2020/2021 става шампион с КСМ (Търговище), заедно с Мария Колева. След това вдига титлата с Волей Алба-Блаж, с който направи златен требъл. Тимът триумфира с титлата и през 2022/2023.

През 2023/2024 носи екипа на турския Чукурова Беледийе Адана Демирспор (Адана). През 2019/2020 българката бе част от турския ПТТ Спор (Анкара). В кариерата си Кьосева е играла за ЦСКА, както и във Франция и Швейцария.

През изминалия сезон Динамо пък завърши с бронзовите медали в румънската Дивизия А1 за втора поредна година. "Червено-белите" спечелиха серията срещу Корона (Брашов) с 3-0 победи.

