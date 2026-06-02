Турнир в подкрепа на децата на починали служители на МВР събира 29 отбора

29 отбора от Бургаска област, България и чужбина ще изиграят 55 срещи, за да определят кой ще грабне Купата в 17-ото издание на международния благотворителен турнир по футбол на малки врати, в полза на децата на починали служители от системата на МВР Област Бургас, съобщи за БТА главният организатор Павлин Ковачев. Турнирът е традиционен за Бургас и събира много обществени личности, както и футболни легенди от града и региона, които често участват и в церемониите по награждаването.

Съставите са разпределени по тегления преди часове жребий в осем групи, като пет от тях са с по четири състава, а останалите три - по три. Напред продължават първите два отбора във всяка група, които по предварително определена схема играят на осминафинали, четвъртфинали, полуфинали, за да се стигне до финалите за купата и за третото място преди това. Целият турнир ще премине в рамките на два дни, а съдиите са осигурени от БФС-Бургас.

Всички двубои ще се проведат на игрищата на Спортен център "Славейков" в Бургас, като началото е на 5-и юни с два мача с участието на румънски отбори. На терен 1 играят ИПА 1 Олт (Румъния) - МВР Карнобат), а на терен 2 ЗЖУ Бургас - АПС Сибиу (Румъния). И двата мача са с един и същи начален час - 9:00 часа. Ковачев обясни, че поради различни служебни и организационни причини липсват традиционни участници от Полша, Босна и Херцеговина и Република Северна Македония, но пък за сметка на това се увеличава участието от Румъния. Освен традиционния тим от Регион Долж, който си е тръгвал от Бургас като победител шест пъти, сега ще пристигнат и полицейските отбори от Олт и Сибиу. По традиция участват и отбори от Сърбия, като този път това и тимът Пирот. Освен отбори, ще има и няколко делегации от Сърбия, Видин и София.

"Всеки отбор и делегация влизат в турнира с минимална входна такса от 150 евро, но се надяваме входните суми да са далеч над минималната. Освен това, отново ще се забавляваме с търговете преди, по време и след финала, като те вече започнаха и цените до момента са гоблен от мъниста 200 евро, футболна топка с автограф на Христо Стоичков 170 евро, оригинални фланелки от сезон 2025/2026 с автографи от състезателите им на новия румънски шампион Университатя (Крайова) 150 евро, ПФК Ботев Пловдив 150 евро, ПФК Левски 220 евро, ПФК ЦСКА 270 евро", каза Ковачев по повод организацията наградите и начина, по който се събират средства за децата, останали без родители. Също така той пожела на всички състезатели и гости на турнира приятни положителни емоции и препоръча на футболисти, които имат болни амбиции на всяка цена да са първи, да не идват, за да не развалят приятелската атмосфера, която властва на този турнир.

"Винаги съм казвал, че всеки отбор е победител в този турнир защото каузата е важна, а най-важното е след края на турнира всеки един състезател и гост да си тръгне здрав, без контузии и зареден с положителни емоции, нови приятелства и не на последно място да излъчим колкото може по-голяма сума за да зарадваме децата на колегите ни, които не са сред нас!", каза още Павлин Ковачев, който е бивш футболен съдия и в момента председател на СФК Свети Никола (Бургас).През миналата година турнирът събра 27 710 лева е общата сума, а купата отново замина за Румъния с отбора на Долж.

