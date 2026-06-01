Фенербахче със страхотен обрат срещу Анадолу Ефес

  • 1 юни 2026 | 23:41
Фенербахче поведе в полуфиналната плейофна серия от турската баскетболна Суперлига след вълнуваща победа с обрат над Анадолу Ефес. Действащите шампиони успяха да наваксат пасив от 18 точки и да изтръгнат драматичен успех с 60:59.

За Фенербахче най-резултатни бяха Тарик Биберович и Николо Мели, които отбелязаха по 16 точки. За Анадолу Ефес ПиДжей Доужър се отличи със 17 точки.

Анадолу Ефес започна мача вихрено, повеждайки с 15:2, а до края на първата четвърт преднината на тима нарасна до 21:6. Фенербахче отговори, като спечели втората част с 15:13, но на почивката Ефес все още имаше комфортен аванс от 34:21.

През третата четвърт Фенербахче започна да топи разликата, намалявайки я до 40:32. Анадолу Ефес обаче отвърна на удара и изглеждаше, че си връща контрола, увеличавайки преднината си до 51:36 преди заключителния период.

Домакините предприеха финален щурм, стартирайки четвъртата четвърт със серия от 14:3, за да изравнят резултата при 54:54. Ефес успя отново да излезе напред, но последната дума имаше Фенербахче. Пет секунди преди края Тейлън Хортън-Тъкър реализира победна акция за три точки (кош и фаул), с която завърши обрата и донесе на Фенербахче преднина от 1-0 в серията.

Снимка: Fenerbahçe Beko

