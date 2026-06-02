Орландо си намери нов треньор от Сан Антонио Спърс

Орландо Меджик назначи досегашния първи асистент в Сан Антонио Спърс Шон Суини за нов треньор, обявиха от клуба.

41-годишният Суини ще се присъедини към тима от Флорида след финалите на НБА, в които Спърс ще се изправят срещу Ню Йорк Никс, като първият двубой е в нощта на сряда срещу четвъртък.

Шон Суини е работил като асистент в Ню Джърси, Мулиоки, Детройт и Далас, преди да се се присъедини към екипа на Сан Антонио през 2025 като номер 2 в йерархията след Мич Джонсън.

"Шон ще донесе голяма работна етика и много професионализъм, който се забелязва във всичко, което прави", коментира президентът на Меджик Джеф Уелтмън.

Орландо се раздели с треньора си Джамал Мозли през май след отпадането в първия кръг на плейофите след поражение в серията с Детройт. Тимът от Флорида водеше в серията с 3-1, но допусна обрат.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google