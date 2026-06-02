НБА загуби Рик Аделман

Бившият треньор в Националната баскетболна асоциация Рик Аделман, който два пъти достига финалите с Портланд, без да спечели трофея, почина на 79-годишна възраст, обявиха от Асоциацията на треньорите. "Членовете на Националната асоциация на треньорите по баскетбол се присъединява към мъката на семейството на НБА, за да отдаде чест на легендарния Рик Аделман, който е в Залата на славата и който ни напусна", се казва в съобщението.

Аделман бе приет през 2021 в Залата на славата на баскетбола, като по време на кариерата си има 1042 победи за 23 сезона в НБА, което е второ най-добро постижение в историята.

Той успява да се класира с Портланд Блейзърс на Клайд Дрекслър два пъти на финалите - през 1990 и 1992 година, но тимът му губи от Детройт и Чикаго. Отборът му играе и финал в Западната конференция през 1991 г., загубен от Лос Анджелис Лейкърс.

Най-успешният период на Сакраменто Кингс в НБА в началото на хилядолетието също се свързва с името на Аделман

Аделман се оттегли през 2014 г. след три сезона с Минесота Тимбъруулвс.

В момента синът на рик Адерман - Дейвид, е старши треньор на Денвър Нъгетс.

