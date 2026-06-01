Бойкотът на Майк Джеймс в Монако продължава

  • 1 юни 2026 | 23:54
  • 186
  • 0
Монако официално обяви, че гардът Майк Джеймс отново няма да бъде на разположение за старта на полуфиналната серия от френското първенство с Нантер 92. Това е пореден мач, в който американецът отказва да играе по време на плейофите.

Джеймс не взе участие и в предишни срещи от елиминациите, включително мач номер 2 от четвъртфиналната серия срещу Бурж. Отсъствието му дойде дори след като преди това изтърпя наказание от три мача по-рано в плейофната фаза. Сега ситуацията се пренася и в полуфиналите.

Според източници на BasketNews, бъдещото участие на Джеймс в плейофите ще зависи от директни разговори с президента на клуба Алексей Федоричев. Твърди се, че бойкотът му не е свързан с проблеми с публичното финансиране или с вътрешни взаимоотношения в организацията.

Така Монако е принуден да се справя с поредно ключово отсъствие в решаващ момент от сезона, като несигурността около състава продължава с напредването в плейофите.

Все пак има надежда за подсилване на състава в хода на серията, тъй като Даниел Тайс (контузия в пръста) и Алфа Диало (проблеми с адукторите) може да се завърнат в игра в някакъв момент.

Положителната новина за монегаските е завръщането на Жуан Бегарен, който изтърпя своето наказание. Очаква се той да донесе дълбочина и енергия по крилото.

Снимки: Imago

