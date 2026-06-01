Попович: Локо е добър отбор, по-голямата концентрация им донесе победата

  • 1 юни 2026 | 23:15
Треньорът на Балкан Йован Попович сподели мнението си за поражението на ботевградчани от Локомотив в зала "Сила" в Пловдив, което изпрати финалната плейофна серия от Sesame НБЛ в решаващ пети сблъсък.

"Финал е, може да бъде 3-0, може 3-1, може 3-2. Локо е добър отбор, играха с максимално много мотивация, фокус и показаха, че можем да играем на едно ниво. Днес имахме проблеми в борбата - в дефанзивните и офанзивните борби. Това показва, че Локо днес е бил малко по-мотивиран, с повече концентрация и затова и спечели.

От петия мач очаквам да играем по-добре - както играхме в първите две срещи в Ботевград и в трите срещи с Варна. Трябва да сме малко по-добре фокусирани и да се опитаме да спечелим титлата.

Имам много респект за феновете на Балкан. Много ни помагат, когато играем, особено у дома, но и като гост. Уверен съм, че в последния мач, мача, в който се решава титлата, залата ще бъде пълна и с подкрепата на всички, можем да спечелим титлата", заяви пред Sportal.bg Попович.

