Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Втори българин в ИББ в Турция

Втори българин в ИББ в Турция

  • 1 юни 2026 | 17:32
  • 535
  • 0
Втори българин в ИББ в Турция

Втори български волейболист ще играе в отбора на Истанбул Бююкшехир Беледийе в турската Ефелер Лига.

Кристиян Алексов ще играе в първенството на Турция
Кристиян Алексов ще играе в първенството на Турция

След като по-рано днес от клуба обявиха привличането на национала Кристиян Алексов, сега направиха това и с опитният разпределител Георги Сеганов.

"Горди сме да го приветстваме в нашето семейство и очакваме с нетърпение да го видим да блести в нашата тъмносиньо-червена фланелка. Напред към един страхотен сезон, Георги!", написаха от клуба.

Георги Сеганов и Алания на 1/8-финал за Купата на CEV
Георги Сеганов и Алания на 1/8-финал за Купата на CEV

Сеганов, който след броени дни ще навърши 33 години, идва в отбора на ИББ от Алания Беледийе, където изкара последните 3 сезона.

Освен това българинът има по една година в Спор Тото (Анкара), гранда Халкбанк и Джизре Беледийе. Сеганов има опит и в първенствата на Италия и Полша.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Петър Георгиев: От 30 години се занимавам със спорт, но такива момчета не съм виждал

Петър Георгиев: От 30 години се занимавам със спорт, но такива момчета не съм виждал

  • 1 юни 2026 | 17:14
  • 629
  • 0
Аспарух Аспарухов: Дай Боже, да играем още по-добре! Целта е да продължаваме да се развиваме като отбор

Аспарух Аспарухов: Дай Боже, да играем още по-добре! Целта е да продължаваме да се развиваме като отбор

  • 1 юни 2026 | 17:08
  • 609
  • 0
Мартин Атанасов: Всички тук мечтаем за европейската титла

Мартин Атанасов: Всички тук мечтаем за европейската титла

  • 1 юни 2026 | 17:02
  • 731
  • 0
Любо Ганев: Вярвам, че момчетата ще се раздадат до краен предел

Любо Ганев: Вярвам, че момчетата ще се раздадат до краен предел

  • 1 юни 2026 | 16:55
  • 1074
  • 0
Алекс Грозданов: Важно е да играем мач за мач и да надградим

Алекс Грозданов: Важно е да играем мач за мач и да надградим

  • 1 юни 2026 | 16:49
  • 517
  • 0
Джанлоренцо Бленджини: Ще е трудно и дълго лято! Основната ни цел е да излизаме за победа във всеки мач

Джанлоренцо Бленджини: Ще е трудно и дълго лято! Основната ни цел е да излизаме за победа във всеки мач

  • 1 юни 2026 | 16:41
  • 3482
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Съставът на България за контролата с Черна гора

Съставът на България за контролата с Черна гора

  • 1 юни 2026 | 17:59
  • 1680
  • 4
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 14738
  • 14
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 11302
  • 3
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 13697
  • 114
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 14557
  • 40
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 12506
  • 14