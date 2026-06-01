Втори българин в ИББ в Турция

Втори български волейболист ще играе в отбора на Истанбул Бююкшехир Беледийе в турската Ефелер Лига.

След като по-рано днес от клуба обявиха привличането на национала Кристиян Алексов, сега направиха това и с опитният разпределител Георги Сеганов.

"Горди сме да го приветстваме в нашето семейство и очакваме с нетърпение да го видим да блести в нашата тъмносиньо-червена фланелка. Напред към един страхотен сезон, Георги!", написаха от клуба.

Сеганов, който след броени дни ще навърши 33 години, идва в отбора на ИББ от Алания Беледийе, където изкара последните 3 сезона.

Освен това българинът има по една година в Спор Тото (Анкара), гранда Халкбанк и Джизре Беледийе. Сеганов има опит и в първенствата на Италия и Полша.

