Ноле предизвика Арина: Не можеш да направиш това!

Арина Сабаленка пристигна в Париж с една цел – да спечели Ролан Гарос. И няма да спре, докато не я постигне.



Беларускинята победи Наоми Осака в четвъртия кръг, а след мача показа, че може би е най-големият шоумен в женския тенис.

Сабаленка пречупи съпротивата на Осака и достигна до четвъртфинал на "Ролан Гарос"

Двете се изправиха една срещу друга в първия женски двубой във вечерната сесия от 2023 г. насам. Сабаленка лесно се справи с японката, но след мача в интервюто си на корта на стадион „Филип Шатрие“, похвали своята съперничка.

"Наоми е страхотна тенисистка, играе суперагресивен тенис. Щастлива съм, че успях да ѝ отвърна на натиска. Невероятно е да играеш вечерна сесия пред всички вас. Изключително доволна съм от сервиса си и като цяло от представянето си в четвъртия кръг", заяви Арина Сабаленка.

След изявлението последва шоу, в което Сабаленка зарадва всички с изпълнението на прочутата "лунна походка" на Майкъл Джексън.

Aryna Sabalenka was in the mood to dance after reaching the Roland Garros quarter-finals 💃🎶

Междувпрочем Новак Джокович и Арина Сабаленка вече втора година забавляват публиката на "Ролан Гарос" с танците си. Сега когато сърбинът вече отпадна, неговата добра приятелка не го "предаде" и отговори на предизвикателството му.

Novak Djokovic humming to 'Billie Jean' and doing a Michael Jackson impersonation for his dance off with Aryna Sabalenka at Roland Garros



“Can’t beat that” 🕺🏻



😭😭😭😭😭

Следващата съперничка на Арина ще бъде рускинята Диана Шнайдер, която поднесе още една изненада, елиминирайки американката Мадисън Кийс с 6:3, 3:6, 6:0.

El Dance Challenge entre Djokovic y Sabalenka en Roland Garros...

