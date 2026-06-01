  3. Сабаленка пречупи съпротивата на Осака и достигна до четвъртфинал на "Ролан Гарос"

  • 1 юни 2026 | 23:56
Световната номер 1 Арина Сабаленка оправда очакванията и си осигури място на четвъртфиналите на "Ролан Гарос" в понеделник, след като победи японката Наоми Осака в два сета с 7:5 и 6:3.

В дългоочаквания сблъсък на корт „Филип Шатрие“ Сабаленка срещна съпротива от Осака, особено в първия сет. Бившата водачка в световната ранглиста успя да балансира размените на топката и притисна беларускинята през голяма част от началния сет. Въпреки това, по-голямата последователност на Сабаленка в решаващите моменти направи разликата, позволявайки ѝ да затвори частта със 7:5.

Във втория сет шампионката от Откритото първенство на Австралия вдигна нивото на игра и пое контрола. Със солиден сервис и агресивни удари от дъното на корта, Сабаленка спечели важен пробив и поведе в резултата. Осака все още се опитваше да реагира, но не успя да противодейства на доминацията на съперничката си, която приключи мача с триумф от 6:3 за малко по-малко от час и половина.

Сабаленка поддържа жива кандидатурата си за титлата в Париж, затвърждавайки статута си на една от основните фаворитки за спечелване на турнира, и има насрочен двубой в сряда с Диана Шнайдер, номер 25 в ранглистата на WTA.

Осака пък се сбогува с "Ролан Гарос" след позитивна кампания, която потвърди подобрението в представянето ѝ на клей.

Снимки: Gettyimages

