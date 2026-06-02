Елизара Янева отпадна на турнир от сериите WTA 125 в Италия

Елизара Янева отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите WTA 125 във Фоджа (Италия) с награден фонд 100 хиляди евро.

Българката загуби от поставената под №2 представителка на домакините Лиза Пигато с 6:7(5), 1:6 след 102 минути игра.

19-годишната Янева показа страхотен характер в първия сет, в който навакса изоставане от 3:5, като спаси общо четири сетбола, за да стигне до тайбрек. В него при 5:5 точки тя допусна мини пробив, след което Пигато взе сета на собствен сервис.

Във втората част италианката доминираше и стигна до крайния успех.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google