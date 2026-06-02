Елизара Янева отпадна на турнир от сериите WTA 125 в Италия

  • 2 юни 2026 | 09:02
Елизара Янева отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите WTA 125 във Фоджа (Италия) с награден фонд 100 хиляди евро.

Българката загуби от поставената под №2 представителка на домакините Лиза Пигато с 6:7(5), 1:6 след 102 минути игра.

19-годишната Янева показа страхотен характер в първия сет, в който навакса изоставане от 3:5, като спаси общо четири сетбола, за да стигне до тайбрек. В него при 5:5 точки тя допусна мини пробив, след което Пигато взе сета на собствен сервис.

Във втората част италианката доминираше и стигна до крайния успех.

Арналди отново оцеля след епична 5-часова битка с Тиафо

Още изненади на 1/8-финалите на "Ролан Гарос"

Сабаленка пречупи съпротивата на Осака и достигна до четвъртфинал на "Ролан Гарос"

Анна Калинская, Диана Шнайдер и Мая Чвалинска се класираха за четвъртфиналите на "Ролан Гарос"

Серина Уилямс: Куинс клуб се усеща като идеалното място да започна следващата глава от кариерата си

Звезди на ПСЖ показаха двата трофея от ШЛ на централния корт на "Ролан Гарос"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

България отново ще бъде волейбол през септември!

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

