  Наоми Осака след отпадането в Париж: Осъзнах, че загубите нямат никакво значение

Наоми Осака след отпадането в Париж: Осъзнах, че загубите нямат никакво значение

  • 2 юни 2026 | 10:10
Бившата водачка в световната ранглиста по тенис при жените Наоми Осака приема загубата от Арина Сабаленка в четвъртия кръг на „Ролан Гарос“ философски и смята, че се е променила много в сравнение с по-ранните си години в професионалния спорт.

След няколко години, белязани от предизвикателства, свързани с психичното здраве, дълги почивки от тениса, както и майчинство, японката си тръгва от турнира в Париж с позитивна нагласа.

Сабаленка пречупи съпротивата на Осака и достигна до четвъртфинал на "Ролан Гарос"

„Щях да бъда много разочарована от себе си след подобни двубои. Ако бях загубила този мач, когато бях по-млада, щях да се затворя в стаята си, или нещо такова, но сега чувствам, че очевидно обичам тениса и се опитвам да давам всичко от себе си, за да бъда възможно най-добра“, заяви Осака след поражението, цитирана от агенция Ройтерс.

Четирикратната шампионка от турнири от Големия шлем смята, че приоритетите ѝ вече не са резултатите и ранглистите, и е преосмислила всичко след раждането на дъщеря ѝ.

„Това е нещо като да отидеш на работа и да си тръгнеш. Радвам се, че се прибирам да видя дъщеря си. Честно казано това е един от най-щастливите моменти в живота за мен“, обясни японската тенисистка.

Наоми Осака достигна до четвъртия кръг на „Ролан Гарос“ за пръв път в кариерата си, но предизвикателството на световната номер 1 Арина Сабаленка се оказа твърде сериозно. Въпреки това японката вече е на мнение, че загубите не са определящи за нея.

„Осъзнах, че това няма никакво значение. Единственото, което мога да продължа да правя, е да давам най-доброто от себе си“, каза Осака.

