Оже-Алиасим пише история на "Ролан Гарос": Чувствам се като у дома си

Феликс Оже-Алиасим пренаписа историята на Ронал Гарос в понеделник, когато си осигури място на своя първи четвъртфинал в Париж и записа името си в книгите с рекорди.

Поставеният под номер четири в схемата канадец демонстрира изключителна класа по пътя към победата срещу Алехандро Табило с 6:3, 7:5, 6:1 след два часа и шест минути игра на корт „Филип Шатрие“. С този успех 25-годишният Оже-Алиасим стана първият канадски тенисист, достигал до четвъртфиналите и на четирите турнира от Големия шлем.

„Толкова съм щастлив“, заяви Оже-Алиасим на френски в интервюто си на корта. „Дори самото участие тук е детска мечта. Дойдох за първи път, когато бях може би на 12, и винаги съм мечтал да играя тук. Не съм французин… Но се чувствам като у дома си. Благодаря на всички.“

След като преди това имаше две отпадания в четвъртия кръг в Париж през 2022 г. и 2024 г., Оже-Алиасим вече има на сметката си пети четвъртфинал в турнир от Шлема. Той е едва четвъртият тенисист, роден през 2000-те години, който постига това. Феликс се присъединява към Карлос Алкарас (14), Яник Синер (14) и Бен Шелтън (5).

След като Хуан Мануел Серундоло поднесе изненада във втори кръг, отстранявайки изпитващия физически проблеми световен номер 1 Синер, Оже-Алиасим остана най-високо ранкираният играч в горната половина на схемата. Световният номер 6, който със сигурност усеща възможността да достигне до първия си финал в "мейджър" турнир, зарадва публиката по време на сблъсъка си с Табило, като кулминацията беше гейм в третия сет, в който той записа четири поредни аса.

Подобрявайки баланса си в съперничеството си с Табило на 2:0, Оже-Алиасим си уреди четвъртфинален сблъсък с Флавио Коболи. По-рано в понеделник италианецът загуби първия си сет в турнира, но запази самообладание и спечели с 6:2, 6:3, 6:7(3), 7:6(5) срещу Закари Свайда.

С достигането си до първи четвъртфинал в Париж, Коболи се изкачи с три места до номер 11 в ранглистата на живо PIF ATP Live Rankings. Той ще изпревари Александър Бублик и ще достигне до номер 10 в света, ако победи Оже-Алиасим.

