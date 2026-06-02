Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

  • 2 юни 2026 | 09:12
  • 218
  • 0
Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

Бившият номер едно в света Евгений Кафелников има високо мнение за 19-годишната изгряваща звезда Рафаел Жодар.

Рафаел Ходар превзе ATP тура през 2026 г., като спечели първата си титла в Маракеш и достигна до дебютния си четвъртфинал в турнир от Големия шлем на "Ролан Гарос". Испанският тийнейджър получи широко признание както от своите колеги, така и от феновете, но те не са единствените, които го забелязаха.

Някои от най-великите играчи в историята на спорта също следят развитието на Ходар. Преди началото на турнира на клей в Париж, Евгений Кафелников, един от едва 29-те членове на престижния клуб на бившите номер едно в ранглистата на ATP, сподели пред ATPTour.com, че вярва в силното представяне на Ходар.

„Той наистина ме впечатлява“, заяви Кафелников. „Чувствам, че може да бъде скритият фаворит, който да стигне до полуфинал със своя жребий. Ако играе със Зверев на четвъртфиналите, ще му създаде много проблеми. Прогнозирам, че ще достигне до полуфиналите.“

По ирония на съдбата, Ходар ще се изправи именно срещу втория поставен Александър Зверев на четвъртфиналите във вторник. Това ще бъде първият мач между двамата от тяхното съперничество на корта. Зверев е трикратен финалист в турнири от Големия шлем и влезе в надпреварата с повече титли от ATP тура (24), отколкото Ходар имаше победи на ниво тур в кариерата си преди Париж (22).

„Мачът Ходар срещу Зверев ще има най-високия телевизионен рейтинг за целия турнир тази година!!“, написа Кафелников в социалната мрежа X в неделя.

Турнирът се оказа изключително наситен със събития за Ходар, който записа две поредни петсетови победи, включително обрат от два сета срещу сънародника си Пабло Кареньо Буста. От своя страна, Зверев е загубил само един сет в четирите си мача до момента.

Въпреки това, 19-годишният Ходар не показва никакъв страх от голямата сцена и се състезава като ветеран в своя дебют на Ролан Гарос.

„Мисля, че има страхотно отношение“, коментира Кафелников преди началото на основната схема. „Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години. Вълнуващо е да го гледаш. Наслаждавам се да следя играта му през последните няколко месеца.“

Едва наскоро Кафелников научил, че Ходар е играл колежански тенис в Университета на Вирджиния. Там роденият в Мадрид тенисист се класира за програмата PIF ATP Next Gen Accelerator, която създава допълнителни възможности за участие в ATP тура за играчи, които са се доказали в юношески, колежански и професионални турнири.

„Това просто ми показва, че американците вършат добра работа, като осигуряват на първо място образование за младите, както и съоръженията, с които разполагат всички колежи“, каза Кафелников. „Трябва да си наистина глупав, за да не използваш тази възможност и да не станеш истински тенисист. Така че, браво на него, радвам се за момчето.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Арналди отново оцеля след епична 5-часова битка с Тиафо

Арналди отново оцеля след епична 5-часова битка с Тиафо

  • 2 юни 2026 | 03:26
  • 2928
  • 0
Още изненади на 1/8-финалите на "Ролан Гарос"

Още изненади на 1/8-финалите на "Ролан Гарос"

  • 2 юни 2026 | 02:20
  • 14855
  • 6
Сабаленка пречупи съпротивата на Осака и достигна до четвъртфинал на "Ролан Гарос"

Сабаленка пречупи съпротивата на Осака и достигна до четвъртфинал на "Ролан Гарос"

  • 1 юни 2026 | 23:56
  • 3082
  • 1
Анна Калинская, Диана Шнайдер и Мая Чвалинска се класираха за четвъртфиналите на "Ролан Гарос"

Анна Калинская, Диана Шнайдер и Мая Чвалинска се класираха за четвъртфиналите на "Ролан Гарос"

  • 1 юни 2026 | 21:52
  • 1768
  • 1
Серина Уилямс: Куинс клуб се усеща като идеалното място да започна следващата глава от кариерата си

Серина Уилямс: Куинс клуб се усеща като идеалното място да започна следващата глава от кариерата си

  • 1 юни 2026 | 20:33
  • 2154
  • 2
Звезди на ПСЖ показаха двата трофея от ШЛ на централния корт на “Ролан Гарос”

Звезди на ПСЖ показаха двата трофея от ШЛ на централния корт на “Ролан Гарос”

  • 1 юни 2026 | 18:15
  • 1343
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

  • 1 юни 2026 | 20:50
  • 61724
  • 457
Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

  • 1 юни 2026 | 21:09
  • 13901
  • 115
Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

  • 1 юни 2026 | 21:12
  • 20449
  • 20
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 23369
  • 19
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 25070
  • 6
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 26272
  • 184