Кафелников за Ходар: Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години

Бившият номер едно в света Евгений Кафелников има високо мнение за 19-годишната изгряваща звезда Рафаел Жодар.

Рафаел Ходар превзе ATP тура през 2026 г., като спечели първата си титла в Маракеш и достигна до дебютния си четвъртфинал в турнир от Големия шлем на "Ролан Гарос". Испанският тийнейджър получи широко признание както от своите колеги, така и от феновете, но те не са единствените, които го забелязаха.

Някои от най-великите играчи в историята на спорта също следят развитието на Ходар. Преди началото на турнира на клей в Париж, Евгений Кафелников, един от едва 29-те членове на престижния клуб на бившите номер едно в ранглистата на ATP, сподели пред ATPTour.com, че вярва в силното представяне на Ходар.

„Той наистина ме впечатлява“, заяви Кафелников. „Чувствам, че може да бъде скритият фаворит, който да стигне до полуфинал със своя жребий. Ако играе със Зверев на четвъртфиналите, ще му създаде много проблеми. Прогнозирам, че ще достигне до полуфиналите.“

По ирония на съдбата, Ходар ще се изправи именно срещу втория поставен Александър Зверев на четвъртфиналите във вторник. Това ще бъде първият мач между двамата от тяхното съперничество на корта. Зверев е трикратен финалист в турнири от Големия шлем и влезе в надпреварата с повече титли от ATP тура (24), отколкото Ходар имаше победи на ниво тур в кариерата си преди Париж (22).

„Мачът Ходар срещу Зверев ще има най-високия телевизионен рейтинг за целия турнир тази година!!“, написа Кафелников в социалната мрежа X в неделя.

Турнирът се оказа изключително наситен със събития за Ходар, който записа две поредни петсетови победи, включително обрат от два сета срещу сънародника си Пабло Кареньо Буста. От своя страна, Зверев е загубил само един сет в четирите си мача до момента.

Въпреки това, 19-годишният Ходар не показва никакъв страх от голямата сцена и се състезава като ветеран в своя дебют на Ролан Гарос.

„Мисля, че има страхотно отношение“, коментира Кафелников преди началото на основната схема. „Той е като младия Карлос Алкарас преди пет години. Вълнуващо е да го гледаш. Наслаждавам се да следя играта му през последните няколко месеца.“

Едва наскоро Кафелников научил, че Ходар е играл колежански тенис в Университета на Вирджиния. Там роденият в Мадрид тенисист се класира за програмата PIF ATP Next Gen Accelerator, която създава допълнителни възможности за участие в ATP тура за играчи, които са се доказали в юношески, колежански и професионални турнири.

„Това просто ми показва, че американците вършат добра работа, като осигуряват на първо място образование за младите, както и съоръженията, с които разполагат всички колежи“, каза Кафелников. „Трябва да си наистина глупав, за да не използваш тази възможност и да не станеш истински тенисист. Така че, браво на него, радвам се за момчето.“

