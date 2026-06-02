Джон Макенроу вярва, че Новак ще спечели историческия 25-и шлем на "Уимбълдън"

Новак Джокович не успя да стигне до 25-а титла от Големия шлем на Ролан Гарос, но ще се опита да напише история на Уимбълдън. Там има и най-голям шанс, твърди легендарният Джон Макенроу.

Новак Джокович беше елиминиран в петък от турнира в Париж в третия кръг. Сръбският тенисист имаше преднина от два сета, но дори това не беше достатъчно, за да победи Жоао Фонсека.

Няколко дни по-късно, преди началото на турнира на легендите, Джон Макенроу говори за най-великия за всички времена. По-конкретно, за шансовете на сърбина да спечели рекордна 25-а титла от Големия шлем на предстоящия Уимбълдън.

"Е, знаете ли, мисля, че най-големият му шанс е Уимбълдън. Защото той знае толкова добре как да играе на трева. Така че – ако ще печели още един Голям шлем, бих заложил, че ще е там. Особено след като Карлос (б.р. Алкарас) не играе."

Какво мислите за Фонсека?

"Харесвам Фонсека. За млад играч, той е много уважителен, но и гладен за успехи. Целият свят беше на раменете му. Хората по целия свят толкова много искат той да се справи добре. Слушайте, американската телевизия се надява той да стигне до финала – ето колко голяма звезда стана. И сега той го оправдава на корта. Въпреки всички очаквания и шум, той започва да схваща нещата и е страхотно да се види, защото е великолепен."

Още един млад играч се отличи този сезон на клей, става въпрос за Рафаел Ходар.

"Депресиращо е това, което се случи с Карлос (Алкарас), Рафа (Надал) не е тук – но имаме нов Рафа. Невероятно. Харесва ми. Това не само е голяма работа за тениса, но е голяма и за хората, които са учили малко в колеж, като мен, знаете, и това насърчава децата. Погледнете го, вижте какво се случва."

Противник на младия испанец в четвъртфиналите ще бъде Александър Зверев.

"Зверев очевидно е фаворит за спечелването на турнира. Това е големият му шанс, но ще усеща напрежение... Ходар изглежда зрял за възрастта си, така че, мисля, всичко може да се случи."

Серина се завръща, за да печели

Новината на деня в понеделник беше решението на Серина Уилямс да се завърне на корта на 44 години.

О, човече, много съм изненадан. Но очевидно тя има някакви идеи – защото не вярвам да се завръща, без да планира да печели. Ще играе ли сингъл на Уимбълдън? О, боже мой, това би било невероятно. Би било много интересно. Знаете, тя е Серина Уилямс. Така че, обзалагам се, че се завръща с желанието да спечели турнира."

Смятате ли, че да започне с двойки е умен избор?

"Мисля, че да, това сваля малко от напрежението. Не е играла мач от много дълго време. На мен двойките ми помагаха преди, а тя е спечелила много и в тази надпревара. Така че, ще видим какво ще се случи. Сега има две деца, много неща се случват в живота ѝ. Ще трябва да се посвети изцяло, за да го направи. Но изглежда, че това е, което иска."

Вие се завърнахте в по-късна възраст. Играхте двойки, когато бяхте на 47 години?

"На 47, да. Физически все още бях готов за двойки, така че и тя определено все още може да играе двойки. Това изобщо не подлежи на съмнение. Може да спечели всичко. Сингълът е по-труден. Разбира се, ще трябва да изчакаме и да видим какво ще реши да направи. Може би чака US Open. Не съм съвсем сигурен какъв е планът. Не ми се е обаждала, за да ми каже плана!"

