  Босът на Апоел реагира с ироничен коментар за бюджета след шокираща загуба на Апоел

Босът на Апоел реагира с ироничен коментар за бюджета след шокираща загуба на Апоел

Босът на Апоел реагира с ироничен коментар за бюджета след шокираща загуба на Апоел

Собственикът на Апоел Тел Авив Офер Янай реагира в социалните мрежи след изненадващата домакинска загуба на неговия отбор с 74:82 от Макаби Ришон в четвъртфиналите на израелското първенство. Апоел да изостава с 0-1 в серията. Играе се до две победи.

"Почти същият бюджет...", написа Янай в платформата X в отговор на резултата.

Воденият от Димитрис Итудис Апоел игра без своя лидер през сезона и член на идеалния отбор на Евролигата Илайджа Брайънт. Мач номер две ще се проведе днес.

За игралия у нас голяма част от домакинските си срещи в Евролигата през изминалия сезон Апоел най-резултатен при загубата беше Ям Мадар с 20 точки плюс 5 асистенции. Василие Мицич добави 16 точки и 4 борби, Тай Одиасе отбеляза 13, а Джонатан Мотли завърши с 12 точки.

Апоел завърши на второ място в редовния сезон в местното първенство. Бюджетът на клуба за заплати за сезон 2025/26 е между 19.5 и 20.0 милиона евро нето, което го нарежда на трето място по този показател в Евролигата, според BasketNews.

Снимки: Imago

