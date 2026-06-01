Асен Николов пред Sportal.bg: Това е колектив с едно голямо сърце, поздравявам и двата отбора

Наставникът на Локомотив Пловдив Асен Николов не скри вълнението си след важната победа у дома над Балкан в битката за трофея в Sesame НБЛ и изрази мнение, че ставаме свидетели на една "добра серия, с добър баскетбол, с много интрига".

"Щастливи сме. Щастливи сме, че си взехме двете домакинства, но искам да поздравя и двата отбора, защото в тази финална серия и двата отбора показват добър баскетбол. Поздравявам и феновете, които пълнят залите. Смятам, че става добра серия, с добър баскетбол, с много интрига. Не е нужно да има напрежение по трибуните, това трябва да е един спектакъл. Както за играчите, така и за феновете по трибуните. Остана една среща. Един мач, една титла - който издържи в петия мач, той ще я спечели.

Феновете ни подкрепят, дават ни силата. В трудните моменти усещаме тяхната подкрепа, която много ни помогна в тези две срещи. Призовавам ги да дойдат в Ботевград в петък и да се насладят на един истински спектакъл. Ние ще дадем сърцето си. казвам го в единствено число, тъй като това е един колектив с едно голямо сърце. Опитва се във всяка една среща да се бори и да се раздава, това ще направим и в петия мач", сподели пред Sportal.bg Николов.

