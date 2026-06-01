Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Асен Николов пред Sportal.bg: Това е колектив с едно голямо сърце, поздравявам и двата отбора

Асен Николов пред Sportal.bg: Това е колектив с едно голямо сърце, поздравявам и двата отбора

  • 1 юни 2026 | 22:43
  • 211
  • 0

Наставникът на Локомотив Пловдив Асен Николов не скри вълнението си след важната победа у дома над Балкан в битката за трофея в Sesame НБЛ и изрази мнение, че ставаме свидетели на една "добра серия, с добър баскетбол, с много интрига".

"Щастливи сме. Щастливи сме, че си взехме двете домакинства, но искам да поздравя и двата отбора, защото в тази финална серия и двата отбора показват добър баскетбол. Поздравявам и феновете, които пълнят залите. Смятам, че става добра серия, с добър баскетбол, с много интрига. Не е нужно да има напрежение по трибуните, това трябва да е един спектакъл. Както за играчите, така и за феновете по трибуните. Остана една среща. Един мач, една титла - който издържи в петия мач, той ще я спечели.

Феновете ни подкрепят, дават ни силата. В трудните моменти усещаме тяхната подкрепа, която много ни помогна в тези две срещи. Призовавам ги да дойдат в Ботевград в петък и да се насладят на един истински спектакъл. Ние ще дадем сърцето си. казвам го в единствено число, тъй като това е един колектив с едно голямо сърце. Опитва се във всяка една среща да се бори и да се раздава, това ще направим и в петия мач", сподели пред Sportal.bg Николов.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Sportal.bg

Още от Баскетбол

Марио Хезоня бе избран за MVP на испанското първенство

Марио Хезоня бе избран за MVP на испанското първенство

  • 1 юни 2026 | 15:44
  • 411
  • 0
Собственикът на Панатинайкос с гневно обръщение към отбора преди финалите срещу Олимпиакос

Собственикът на Панатинайкос с гневно обръщение към отбора преди финалите срещу Олимпиакос

  • 1 юни 2026 | 14:56
  • 1607
  • 0
Треньорът на АСВЕЛ потвърди, че напуска, наследникът му е ясен

Треньорът на АСВЕЛ потвърди, че напуска, наследникът му е ясен

  • 1 юни 2026 | 14:17
  • 840
  • 0
Националните отбори на България с нови автобуси

Националните отбори на България с нови автобуси

  • 1 юни 2026 | 10:14
  • 4550
  • 7
Коди се сбогува със Звезда с емоционално послание

Коди се сбогува със Звезда с емоционално послание

  • 1 юни 2026 | 09:27
  • 2151
  • 0
Академик Бултекс 99 се раздели с Константин Паисиев

Академик Бултекс 99 се раздели с Константин Паисиев

  • 31 май 2026 | 19:56
  • 1251
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

Хубави атаки, крив мерник - България падна на "Колежа"

  • 1 юни 2026 | 20:50
  • 43513
  • 351
Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

Димитров: Трябваше да вкараме поне един гол

  • 1 юни 2026 | 21:09
  • 5997
  • 60
Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

Локо Пловдив продължава да мечтае! Пети мач ще реши кой ще е шампион на България

  • 1 юни 2026 | 21:12
  • 13063
  • 15
Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 19391
  • 17
България отново ще бъде волейбол през септември!

България отново ще бъде волейбол през септември!

  • 1 юни 2026 | 15:47
  • 19586
  • 5
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 20823
  • 161