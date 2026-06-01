Втора порция 1/8-финали при мъжете и жените на "Ролан Гарос" днес

Програмата за осминафиналите на Ролан Гарос в понеделник, 1 юни 2026 г., предлага втора порция вълнуващи сблъсъци от 1/8-финалите при мъжете и жените. Турнирът тази година изобилства от изненади, като нищо чудно и днес да видим още такива.

Мъжката програма започва точно в 12:00 ч. българско време на централния корт „Филип Шатрие“ с двубоя между десетия поставен Флавио Коболи и американеца Закари Свайда, където италианецът влиза като изразен фаворит заради силната си игра на клей.

В ранния следобед, във втория мач от програмата на корт „Сузан Ленглен“, Хуан Мануел Серундоло, който сътвори сензацията на турнира с отстраняването на Яник Синер, ще се изправи срещу намиращия форма Матео Беретини.

Веднага след това, в третия двубой на централния корт, четвъртият в схемата Феликс Оже-Алиасим ще трябва да покаже най-добрия си тенис в много равностоен сблъсък срещу чилийския левичар Алехандро Табило.

Мъжкият ден ще завърши в късния следобед на корт „Сузан Ленглен“, където атлетичният Франсис Тиафо ще срещне Матео Арналди, като италианецът ще се опита да се възползва от предимството си на бавната червена настилка.

Дамската програма се открива в 12:00 ч. българско време на корт „Сузан Ленглен“ с изцяло тактически и оспорван дуел между Анастасия Потапова и Анна Калинска.

Веднага след тях, във втория мач на централния корт „Филип Шатрие“, френската любимка Даян Пари ще излезе пред родна публика срещу изненадата от Полша Мая Хвалинска.

Програмата на корт „Сузан Ленглен“ за дамите ще приключи в ранния следобед с третия двубой там, в който опитната Мадисън Кийс ще противопостави мощния си сервис срещу агресивната игра на младата Диана Шнайдер.

Големият финал на деня е запазен за вечерната сесия на централния корт не преди 21:15 ч., когато световната номер 1 Арина Сабаленка ще се изправи срещу Наоми Осака в суперсблъсък между две многократни шампионки от Големия шлем.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google