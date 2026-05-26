Varna Channel Cup 2026 завърши с интрига до последната гонк

Дванадесетото издание на Varna Channel Cup остави трайна следа в историята на регатата - с оспорвани битки, капризно време и незабравими морски спектакли в акваторията на Варна. Регатата се организира от Община Варна със съдействието на Яхт Клуб „ЛЗ Яхтинг 1991" и Ултрамарин Спортен клуб по ветроходство, както и на Пристанище Варна, Медицински университет и УМБАЛ “Св. Марина” Варна, а събитието е част от календара на Българската федерация по ветроходство.

Регатата традиционно откри с про-ам гонка във Варненския залив, в която смесени екипажи от професионалисти ветроходци и аматьори се изправиха един срещу друг. Тази година събитието придоби особена артистична нотка с участието на гости от Държавна опера Варна на борда на състезаващите се в гонката яхти. Страховитите метеорологични прогнози за дните на регатата вероятно възпряха някои опитни екипажи от участие в събитието, но онези, които се решиха да открият ветроходния сезон с Varna Channel Cup 2026, бяха възнаградени с изключително разнообразни условия и оспорвани битки, информираха от Ултрамарин Спортен клуб по ветроходство.

През първия състезателен ден буря позволи провеждането само на една гонка, а секунди след края на контролното време порой заля всички участници. По традиция на 24 май се проведоха три гонки по най-атрактивната дистанция - в канала Море-езеро и Пристанище Варна Изток, посветени на Деня на славянската писменост и култура. Всяка от участващите яхти носеше на корпусите си по една буква от кирилицата и така я превърна в жива азбука в морето - знак на почит към делото на светите братя Кирил и Методий. Третата гонка за деня завърши с дългоочаквания старт под спинакери пред фара на Варна. Множество зрители имаха възможност да наблюдават този парад на ветрилата съвсем отблизо, докато се разхождат по алеите на парка, на плажа в Аспарухово и пред Морска гара, където бе разположен финалът. Вятърът поднесе множество промени в силата и посоката на вятъра по трасето, предизвиквайки многократни смени в лидерството в различните класове. Екипажите демонстрираха виртуозност при смяната на ветрила и настройки. Допълнителна роля в уравнението изигра и значителното течение в канала под Аспарухов мост - резултат от скорошните проливни дъждове.

Въпреки изморителния ден в канала, интригата в класовете се запази и за последния ден, когато се проведоха две гонки в залива при северен вятър - с характерните за варненските условия промени в посоката и силата му, а финалната битка разреши и последните спорове за наградите в тазгодишното издание.

Церемонията по награждаването бе особено бляскава, след като в нея се включиха оперни изпълнения от сопраното Илина Михайлова, пяла заедно с Пласидо Доминго и Хосе Карерас, както и басът Деян Вачков. Наградите връчиха заместник-кметът с ресор туризъм Снежана Апостолов, представителите на Дирекция “Спорт” към Община Варна Галина Георгиева и Красимир Тодоров, изпълнителният директор на „Пристанище Варна“ Ивайло Гавраилов и Иван Дипчиков от името на Медицински университет Варна.

Крайно класиране на регата Varna Channel Cup 2026

Клас ORC A1 1.Яхта LZ Yachting 1991 с шкипер Лъчезар Братоев, Ултрамарин СКВ Варна 2.Яхта Petra с шкипер Константин Воденичаров, ВК Понтос Варна 3.Яхта Kiara X с шпкипер Георги Боев, ОМК Одесос Варна

Клас ORC A2 1.Яхта Parea с шкипер Явор Колев, Ултрамарин СКВ Варна 2.Яхта Extasy с шкипер Стефан Калчев, ОВК Несебър 2000 3.Яхта Harmony с шкипер Станислав Попчев, ЯК Ветроходство и приятели - Сарафово

Клас ORC B1 1.Яхта Theodora с шкипер Михаил Копанов, ЯК Порт Бургас 2.Яхта Hydeia с шкипер Ангел Дипчиков - Медицински университет Варна, ВК Понтос 3.Яхта Lady Blue с шкипер Любомир Николов, ЯК Черноморец Бургас

Клас ORC B2 1.Яхта Mowgli с шкипер Деян Кръстев, ВК Синева Варна 2.Яхта Lilia с шкипер Иван Колелиев, ЯК “Кап. Георги Георгиев” - Порт Варна 3.Яхта Kalina с шкипер Боян Добрев, СК “Черно море - Бриз” Варна

Клас ORC P 1.Яхта J24 One Design с шкипер Николай Станев, ВК Балчик 2.Яхта Albireo с шкипер Венцислав Мазаков, ЯК “Кап. Георги Георгиев” - Порт Варна 3.Яхта Maxi с шкипер Здравко Акрабов, ЯК “Кап. Георги Георгиев” - Порт Варна

Клас IRC 1. Яхта Petra с шкипер Константин Воденичаров, ВК Понтос Варна 2. Яхта Kiara X с шпкипер Георги Боев, ОМК Одесос Варна 3. Яхта Harmony с шкипер Станислав Попчев, ЯК Ветроходство и приятели - Сарафово