Детски спортен лагер Синьо лято 2026

Синьо лято стартира на 29 юни с 5 седмици

На 29 юни ще стартира спортно-образователният камп за деца Синьо лято в Garitage Park.

Това е шестото издание на програмата, която съчетава по неповторим начин спорта с образованието и творческите дейности. Кампът е за деца на възраст между 6 и 14 г. и въпреки че акцентът е върху волейбола, не е задължително те да имат опит в този спорт. Трениращите вече се разпределят в групи за по-напреднали. Всички преминават през заниманията по двигателна култура, както и през басейна, който също като спортния ни център е на топ ниво.

Синьо лято в Garitage Park предлага на децата различни занимания, които да им помогнат да разширят мирогледа и интересите си. Творчески дейности, театър и кино, изучаване на най-значимите спортни събития, астрономия са част от тези области, представени в занимателен вид. Освен това малчуганите научават интересни факти от света на спорта и имат възможността да се срещнат лично с някои от големите ни звезди. Обръщаме внимание и върху здравословното и балансирано хранене, учим децата на превенция от травми в спорта. В предстоящото издание ще добавим и някои нови неща – бихме искали да поговорим за магията на планините и усещането да те допуснат до себе си. За историята на българските символи и шевици, с които трябва да се гордеем. Темата ни за спортните звезди и герои ще бъде допълнена от лекции за най-значимите спортни събития. Гост на кампа ще бъде председателят на асоциацията на спортните журналисти в България и член на AIPS Найден Тодоров. Запазваме и забавните игри, които се организират от екипа на Цветомир Иванов, водещ на на популярното шоу Семейни войни. Планираме и театрална работилница.

По традиция ще има и специален гост на седмицата. Досега са участвали звезди като Димитър Бербатов, Йордан Йовчев, Цветан Соколов, Александър Николов, Тодор Скримов, Петър Стойчев, Невяна Владинова, Елица Василева - Атанасийевич, Боряна Калейн, Белослава Кръстева, Александра Жекова, Симеон Николов и др.

Децата имат обяд в комплекса и следобедна закуска – плод или прясно изпечено изделие. За тях ще се грижат аниматори, както и хора от екипа на „Левски София“. В свободното време (обедна почивка) децата четат, рисуват или гледат тематични видеа в конферентната ни зала.

Спортно-образователния лагер е с продължителност 5 дни (от понеделник до петък, от 9 до 17 ч) и тази година ще се проведе в издание от 5 седмици – като първата е от 29 юни до 3 юли.

Шестото издание на целодневния детски лагер „Синьо лято в Garitage Park“ предстои, подарете на децата си незабравимо преживяване, което включва:

Тренировки по волейбол

Тренировки по плуване

Кондиционни тренировки

Лекция за хранене

Занимателни лекции

Творчески дейности

Магията на планините

Театър и кино

Народни символи и шевици

Астрономия

Спортните герои

Гост на седмицата

Ето и възрастовите групи:

Момчета и момичета на възраст под 10 г. (от 6 до 9 г.)

Момчета под 14 г.

Момичета под 14 г.

Момчета под 14 г., които тренират волейбол

Момичета под 14 г., които тренират волейбол

Цена на седмичния лагер: 300 евро

Заплатеният пакет може да се прехвърли за следваща седмица.

Сумата се възстановява само по медицински причини, които не позволяват прехвърляне за друга седмица.

Запишете се тук. Побързайте, местата са ограничени!

Мястото ви е гарантирано след заплащане на таксата до 3 дни след попълването на онлайн формата. Можете да платите по банков път или на рецепцията на спортна зала „Левски София”.

За плащане по банков път: IBAN: BG09UNCR70001523420701

Важно! Като основание за плащането се записват три имена на детето и период. Имената на вносителя също трябва да присъстват. Ако желаете да ви бъде издадена фактура, моля да ни пишете на info@levskisofiahall.com

Телефон за информация: +359 2 474 0422

От понеделник до петък от 15.00 до 20.00 ч.

Събота и неделя от 10.00 до 20.00 ч.