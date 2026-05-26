Алфонсо Дейвис е под въпрос за първия мач на Канада на Мондиал 2026, селекционерът на "кленовите листа" поднови договора си

  • 26 май 2026 | 12:04
Контузеният капитан на Канада Алфонсо Дейвис вероятно ще пропусне първия мач на тима на Световното първенство следващия месец, но се очаква да се включи по-късно по време на турнира, смята старши треньорът Джеси Марш.

Дейвис получи контузия на подколянното сухожилие на 6 май при реванша на Байерн (Мюнхен) срещу Пари Сен Жермен в полуфиналите на Шампионската лига, а Марш беше попитан дали травмата ще попречи на футболиста да играе на 12 юни срещу Босна и Херцеговина.

„Мисля, че Алфонсо ще играе на Световното първенство“, заяви специалистът по време на тренировъчния лагер на Канада в Шарлът, Северна Каролина. „Едва ли ще бъде напълно готов на 12 юни... но ще видим“, добави канадският селекционер.

Алфонсо Дейвис беше сред 32-мата играчи, номинирани за тренировъчния лагер, но Марш разкри, че капитанът няма да бъде в Шарлът, а вместо това ще се присъедини към състава в навечерието на контролата срещу Узбекистан на 1 юни в Едмънтън.

Селекционерът междувременно удължи договора си с Канада за още четири години до Световното първенство през 2030 г. Американецът пое ръководството на националния тим на страната през 2024-а, наследявайки Джон Хърдман и изведе състава до четвърто място на Копа Америка същата година.

„От първия ден усетих дълбока връзка с този отбор, с тази страна и с посоката на развитие. Развълнуван съм да поема по-дългосрочен ангажимент тук“, каза Марш.

Тимът на Канада ще приеме Узбекистан в приятелски мач на 1 юни, преди да се изправи срещу Ейре на 5 юни в последната си контрола преди Световното първенство. "Кленовите листа" са в група "B" на Мондиала, заедно с Босна и Херцеговина, Швейцария и Катар.

Снимки: Gettyimages

