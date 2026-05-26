Алфонсо Дейвис е под въпрос за първия мач на Канада на Мондиал 2026, селекционерът на "кленовите листа" поднови договора си

Контузеният капитан на Канада Алфонсо Дейвис вероятно ще пропусне първия мач на тима на Световното първенство следващия месец, но се очаква да се включи по-късно по време на турнира, смята старши треньорът Джеси Марш.
Дейвис получи контузия на подколянното сухожилие на 6 май при реванша на Байерн (Мюнхен) срещу Пари Сен Жермен в полуфиналите на Шампионската лига, а Марш беше попитан дали травмата ще попречи на футболиста да играе на 12 юни срещу Босна и Херцеговина.
„Мисля, че Алфонсо ще играе на Световното първенство“, заяви специалистът по време на тренировъчния лагер на Канада в Шарлът, Северна Каролина. „Едва ли ще бъде напълно готов на 12 юни... но ще видим“, добави канадският селекционер.
Алфонсо Дейвис беше сред 32-мата играчи, номинирани за тренировъчния лагер, но Марш разкри, че капитанът няма да бъде в Шарлът, а вместо това ще се присъедини към състава в навечерието на контролата срещу Узбекистан на 1 юни в Едмънтън.
Селекционерът междувременно удължи договора си с Канада за още четири години до Световното първенство през 2030 г. Американецът пое ръководството на националния тим на страната през 2024-а, наследявайки Джон Хърдман и изведе състава до четвърто място на Копа Америка същата година.
„От първия ден усетих дълбока връзка с този отбор, с тази страна и с посоката на развитие. Развълнуван съм да поема по-дългосрочен ангажимент тук“, каза Марш.
Тимът на Канада ще приеме Узбекистан в приятелски мач на 1 юни, преди да се изправи срещу Ейре на 5 юни в последната си контрола преди Световното първенство. "Кленовите листа" са в група "B" на Мондиала, заедно с Босна и Херцеговина, Швейцария и Катар.
Снимки: Gettyimages