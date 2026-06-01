Открита тренировка на националите по волейбол
  3. Арман Царукян срещу Колби Ковингтън в главния двубой на RAF 11

  • 1 юни 2026 | 13:40
Колби Ковингтън се оттегли от UFC, за да преследва по-активна кариера в борбата, и сега го очаква огромен двубой. Той ще се изправи срещу Арман Царукян в главния двубой на RAF 11, което ще се проведе на 18 юли в „UWM Panther Arena“ в Милуоки.

Организаторите от RAF обявиха официално срещата, след като и Ковингтън, и Царукян постигнаха победи и се предизвикаха взаимно по време на събитието RAF 9 в събота в Далас.

Въпреки че от UFC никога не са коментирали официално, носеха се слухове, че организацията не одобрява участието на активни бойци в двубои помежду им в RAF. Тази потенциална пречка обаче беше премахната, след като Ковингтън наскоро обяви своето оттегляне, което сега му позволява да се изправи срещу Царукян през юли.

Колби Ковингтън уведоми UFC за пенсионирането си
По-рано същата вечер Царукян подобри статистиката си в RAF на 5-0 с победа с технически туш над Мъгзи. Той вече има и насрочен следващ мач на RAF 10, където ще се бори с бившия временен шампион на UFC в лека категория Тони Фъргюсън. До този момент Царукян не се е изправял срещу борец с постижения, дори близки до тези на Ковингтън, който завърши на пето място в колежанското първенство като NCAA All-American състезател за Oregon State.

Ковингтън записа победа над бившия шампион на UFC в средна категория Крис Уайдман в събота с краен резултат 5-4 в оспорван двубой между двамата бивши борци. С тази победа Ковингтън вече има актив от 3-0 в RAF и ще се опита да продължи инерцията си, когато се изправи срещу Царукян през юли.

