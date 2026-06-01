Боксът плени хиляди на KIDS EXPO SOFIA 2026

  • 1 юни 2026 | 10:15
Хиляди деца и техните родители останаха запленени от красотата на боксовото изкуство. Спортът, донесъл 5 златни олимпийски медала за страната ни, вече трети ден е център на вниманието KIDS EXPO SOFIA 2026. Събитието се провежда в центъра на столицата, непосредствено пред храм-паметника „Александър Невски“, а епилогът му е днес, 1 юни, навръх деня на детето.

Под мотото „Не на насилието и агресията на улицата“ своята обща кауза обединиха Българската федерация по бокс, БК „Левски“ и „Лаута Арми“. На специално изграден ринг демонстрация за малчуганите направи и президентът на БФ Бокс Красимир Инински. Участие взеха и редица изявени шампиони като Борислав Велев, Владимир Георгиев, Йосиф Панов, Уилиам Чолов, Ясен Радев, Кирил Георгиев, Кристиян Димитров, Роселин Бачевски и др. Боксьорите и спортните клубове се включиха и в голямата благотворителна кауза на KIDS EXPO SOFIA 2026 - събирането на средства за нова линейка за София.

KIDS EXPO SOFIA 2026 се организира за втора година, а БК "Левски" е един от основните изложители. Международното изложение е посветено на ранното детско развитие. Акцентът на изложението е върху сигурността и здравето, като в нeго се включват ключови държавни институции и организации с кауза. Събитието събира на едно място български и международни участници, предлагайки десетки безплатни демонстрации, STEM активности и интерактивни игри. Вместо стандартна търговска зона, изложението се фокусира върху преживяването и директния контакт на семействата с водещи експерти и институции.

