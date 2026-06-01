26 медала спечелиха българските таекуондисти на European Grand Prix Open Ramus E6

  • 1 юни 2026 | 10:41
  • 259
  • 0
Отново сериозни успехи постигнаха родните таекуондисти, които взеха участие на провелия се в София European Grand Prix Open Ramus E6 за юноши и кадети. Надпреварата се състоя в "АСИКС АРЕНА", а участие взеха над 1000 състезатели от 40 държави. Лично министърът на спорта Енчо Керязов откри турнира.  Състезанието се организира от Таекуондо клуб „Рамус” съвместно с Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и Европейския таекуондо съюз. Такъв турнир с този висок ранг се провежда за първи път в България.

Общо 26 медала - 6 златни, 6 сребърни и 14 бронзови отличия завоюваха нашите представители в различните категории. ТК Кондор 2000 се класира на трето място в генералното класиране при юношите. Ето и всички български медалисти:

ЮНОШИ И ДЕВОЙКИ:
Златни медали спечелиха: Денислав Добринов - 59кг., Йордан Ангелов - 68кг., Анди Владимиров - 78 кг.

Сребърни медалисти: Цвети Славова - 55кг

Бронзови медали: Мартин Евтимов - 51кг., Теодор Христов - 59кг., Георги Георгиев - 59кг., Даниел Кирилов - 68кг., Калоян Иванов - 73кг.,

КАДЕТИ:
Златни медали: Виктория Кулишева - 51кг., Ивайло Петров - 37кг., габриел Ангелов - +65кг.

Сребърни медалисти: Никол Петрова - 37кг., Антония Асенова - 41кг., Стефания Георгиева - +59кг., Георги Попов - 37кг., Владислав Кръстев - 49кг.

Бронзови медали: Мануела Стоянова - 41кг., Габриела Бояджиева - 41кг., Мария Стоянова - 55кг., Александра Атанасова - 59кг., Данчо Петков - 33кг., Красимир Гетов - 41кг., Делян Вилет - 53кг., Адриан Радославов - 61кг., Спас Тръмпов - 65кг.

