Мераб Двалишвили отново счупи носа си по време на борба с Франки Едгар

Носът на Мераб Двалишвили продължава да страда. Грузинският боец направи победен дебют в кеч организацията RAF 9, доминирайки над члена на Залата на славата на UFC Франки Едгар, но не се отърва без контузия.

В началото на срещата Двалишвили се сблъска с глава с Едгар по време на борба за позиция и веднага се хвана за носа. След като спечели с технически туш, боецът разкри, че е получил поредното счупване. Подобна травма той претърпя съвсем наскоро по време на тренировка в залата си Syndicate MMA в Лас Вегас.

„Носът ми беше добре преди мача, но получих удар с глава и го счупих отново“, заяви Двалишвили пред MMA Fighting след двубоя. „На кого му пука? Чупил съм си носа много пъти. Това никога няма да ме спре. Просто е счупен нос. С това се занимаваме и всичко е наред.“

Двалишвили изглеждаше почти горд, показвайки контузията, която е сходна с тази отпреди осем седмици. Той не изглеждаше особено притеснен, наричайки инцидента „просто още един типичен ден в моя живот“.

Мераб Двалишвили отново със счупен нос

След случайния сблъсък на глави в събота, Двалишвили веднага е разбрал, че носът му отново е пострадал, тъй като почти се е изместил по същия начин. Контузията обаче не му попречи да продължи мача и да победи Едгар в дебюта си за RAF.

Грузинецът не губи време да се тревожи за травмата, тъй като веднага след победата си на RAF 9 предизвика Хенри Сехудо на борчески двубой. Освен това Двалишвили търпеливо очаква трети мач срещу Пьотр Ян, след като му беше обещан нов шанс срещу действащия шампион в категория петел. Двамата си размениха по една победа, като руснакът изравни серията на 1-1 след успех на UFC 323 миналия декември.

За щастие, Двалишвили ще има достатъчно време да се възстанови от последната си травма на лицето, тъй като все още няма яснота кога ще се състои битката с Ян.

„Обичам да съм зает“, каза Двалишвили. „Както знаете, готов съм за битка. Просто чакам Пьотр Ян, надявам се да се завърне. Току-що видях, че в момента е на почивка. Обичам да съм зает и благодаря на RAF.“

