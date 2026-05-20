Колби Ковингтън уведоми UFC за пенсионирането си

Бившият временен шампион на UFC в полусредна категория Колби Ковингтън официално е уведомил организацията за решението си да се оттегли от активна състезателна дейност. Новината беше потвърдена от официални лица на UFC в понеделник. Базата данни на организацията вече отбелязва Ковингтън като оттеглил се боец.

Ковингтън (17-5) се би за последно в UFC през декември 2024 г., когато претърпя загуба с нокаут в третия рунд от Хоакин Бъкли. Това се случи година след неуспешния му опит да отнеме безспорната титла в полусредна категория от Леон Едуардс.

Боецът с прякор Хаоса напуска промоцията с актив от 12 победи и 5 загуби в октагона, като в кариерата си записа големи победи над Хорхе Масвидал, Тайрън Уудли, Рафаел дос Аньос и Роби Уолър. Оттеглянето му е изненадващо, като се има предвид, че той активно водеше кампания за участие в събитието на UFC в Белия дом на 14 юни.

38-годишният боец беше активен на тепиха за борба в последните месеци, побеждавайки Люк Рокхолд и Дилън Данис по-рано тази година във веригата "Real American Freestyle". Той има насрочен мач срещу Крис Уайдман в Тексас на 30 май, отново под егидата на RAF.