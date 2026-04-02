Мераб Двалишвили отново със счупен нос

  • 2 апр 2026 | 15:36
Мераб Двалишвили отново със счупен нос

Бившият шампион на UFC в категория петел Мераб Двалишвили отдавна не може да се похвали с прав нос, но изглежда, че сега положението ще бъде още по-лошо. Двалишвили (21-5 MMA, 14-3 UFC) сподели в сряда няколко видеоклипа в Instagram, на които показва подутия си нос, първоначално с тампони в ноздрите, докато пътува към лекар.

„Какъв хубав ден и какъв глупав инцидент“, каза Двалишвили. „12 години по-късно носът ми е прецакан дори по-зле. Както виждате, счупен е още повече в същата посока. Когато го докосна, костите вътре са счупени и от едната страна дори не мога да дишам. Сега ще направя рентгенова снимка. Сигурен съм, че UFC ще ми помогнат с това, въпреки че нямам предстоящ мач. Ще се опитам да се подложа на операция, за да оправя този нос, и ще видим как ще мине. Първият път, когато си счупих носа, беше в професионалния ми дебют. Сега беше просто спаринг. Удариха ме с коляно.“

Грузинецът след това показа резултатите от рентгеновата снимка, която разкри множество фрактури. Лекарят е обяснил, че възстановяването на всички щети ще бъде сложен процес, тъй като ще трябва да определи кои фрактури са нови и кои – по-стари.

„Направих си рентгенова снимка и тя показва, че носът ми е счупен на две места“, сподели Двалишвили в друго видео. „Току-що се видях с лекар, хирург, и той каза, че ако ми оправи носа и го изправи, ще трябва да счупи наново и други кости, а възстановяването ще отнеме още една година. Разбира се, не искам да правя това. В противен случай, каза той, да го оставя така и мога да се оперирам, след като се пенсионирам, но аз отвърнах: „Няма да се пенсионирам през следващите 20 години“. Така че предполагам, че ще запазя носа си още по-крив, отколкото беше преди, и ще се справя с това. Все още ще се състезавам в турнира по борба срещу Хенри Сехудо на RAF и това е. Бог да ви благослови.“

Мераб Двалишвили влиза в борчески дуел на RAF 8
Мераб Двалишвили влиза в борчески дуел на RAF 8

Понастоящем Двалишвили има насрочен двубой срещу друг бивш шампион на UFC, Хенри Сехудо, в главния двубой на RAF 8 на 18 април. Последният му мач в UFC беше през декември, когато загуби титлата си в категория петел в реванш срещу Пьотр Ян в основния двубой на UFC 323. Към момента Двалишвили няма насрочен друг двубой в UFC.

