Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 13:00: Церемония "Най-добрите в елитните юношески групи 2025-2026"
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. България със 17 атлети на Евро 2026 по планинско бягане

България със 17 атлети на Евро 2026 по планинско бягане

  • 1 юни 2026 | 11:27
  • 213
  • 0
България със 17 атлети на Евро 2026 по планинско бягане

България ще бъде представена от 17 атлети на Европейското първенство по планинско бягане в Любляна-Камник, Словения (5-7 юни 2026). В състава са включени най-добрите ни състезатели в момента.

Юноши под 20 години:

Александър Педев - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Виктор Петков - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Стилиан Александров - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Атила Расим - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)


Девойки под 20 години:

Симона Гочева - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)

Йоана Йорданова - изкачване и спускане (5.7 км – 7 юни), изкачване (3.8 км – 5 юни)


Жени:

Аника Атанасова - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)

Силвия Георгиева - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)

Билсерин Сюлейман - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни), изкачване (8.9 км – 5 юни)

Маринела Нинева - изкачване и спускане (13.1 км – 7 юни, изкачване (8.9 км – 5 юни)


Мъже – трейл – 52 км – 6 юни:

Мирослав Спасов

Йордан Тодоров

Георги Жеков

Тенчо Жеков


Жени – трейл – 52 км – 6 юни:

Надежда Ангелова

Милица Мирчева

Мария Николова


Официални лица:

Костадин Кисьов - водач на отбора

Недялко Боруков – треньор

Иван Михайлов – треньор

Йоло Николов – треньор

Атанас Димитров - треньор

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Европейски рекорд беше черешката на тортата на Диамантената лига в Рабат

Европейски рекорд беше черешката на тортата на Диамантената лига в Рабат

  • 1 юни 2026 | 00:13
  • 2470
  • 0
Беднарек без напрежение за победа над олимпийския шампион на 200 м с 19.69 сек

Беднарек без напрежение за победа над олимпийския шампион на 200 м с 19.69 сек

  • 31 май 2026 | 23:20
  • 1778
  • 0
Магучих стартира с победите в Диамантената лига

Магучих стартира с победите в Диамантената лига

  • 31 май 2026 | 22:43
  • 3271
  • 7
Одри Веро прати в историята рекорд на Кастер Семеня

Одри Веро прати в историята рекорд на Кастер Семеня

  • 31 май 2026 | 22:27
  • 2048
  • 0
Заплеталова с историческо бягане на Диамантената лига в Мароко

Заплеталова с историческо бягане на Диамантената лига в Мароко

  • 31 май 2026 | 22:02
  • 2529
  • 0
Диамантената лига в Рабат започна с няколко рекорда

Диамантената лига в Рабат започна с няколко рекорда

  • 31 май 2026 | 21:30
  • 1596
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

Турци отмъкват трансферна цел на Левски

  • 1 юни 2026 | 10:48
  • 7561
  • 27
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 7677
  • 27
Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - очаквайте на живо!

Sportal.bg и БФС награждават най-големите футболни таланти - очаквайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 12:00
  • 4766
  • 1
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 4077
  • 9
Левски преследва френски нападател

Левски преследва френски нападател

  • 1 юни 2026 | 08:02
  • 15754
  • 17
Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

Бразилия избухна с разгром в първата контрола преди Световното

  • 1 юни 2026 | 02:28
  • 42228
  • 9