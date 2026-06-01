  Огромна глоба грози Атлетическата федерация на Обединеното кралство за смъртта на паралимпиец по време на тренировка

Огромна глоба грози Атлетическата федерация на Обединеното кралство за смъртта на паралимпиец по време на тренировка

  • 1 юни 2026 | 10:57
Атлетическата федерация на Обединеното кралство (UK Athletics) е изправена пред огромна глоба, след като призна отговорност за смъртта на паралимпиец, ударен от метален стълб по време на тренировка по тласкане на гюле. Абдула Хаяей, 36-годишен баща на пет деца, представляващ Обединените арабски емирства, е фатално ранен в спортния център “Нюъм“ в източен Лондон на 11 юли 2017 г.

UK Athletics се призна за виновна по обвинение в корпоративно убийство. Кийт Дейвис, 79-годишен, тогавашен ръководител на спорта за Световното първенство по параатлетика през 2017 г., призна обвинение за нарушаване на правилата за здраве и безопасност. Съдия Ричард Маркс ще произнесе присъдите на UK Athletics и г-н Дейвис в рамките на двудневно заседание в съда “Олд Бейли“. Според насоките, корпоративното убийство се наказва с глоба между 180 000 и 20 милиона паунда.

Г-н Хаяей е фатално ранен, когато част от предпазната клетка за хвърляния пада върху него, докато тренира тласкане на гюле.

Той се е подготвял да представи страната си в дисциплините хвърляне на диск, копие и тласкане на гюле в клас F34 на Световното първенство по параатлетика в Лондон. На място са извикани полиция и други спешни служби, но въпреки усилията на медицинския екип, той е обявен за мъртъв на място.

Разследването установява, че предпазната клетка не е била сглобена правилно, което я е направило нестабилна.

По-рано от UK Athletics заявиха, че “дълбоко съжаляват“ за инцидента, добавяйки: “Нашите най-дълбоки мисли и съчувствие остават с неговото семейство, приятели, съотборници и всички, засегнати от събитията в онзи ден.“

Според последните отчети към март 2025 г. UK Athletics, националният управляващ орган за леката атлетика в Обединеното кралство, е имала годишен приход от 13,8 милиона паунда.

Въпреки това, приходите на организацията, идващи предимно от грантове и спонсорства, до голяма степен се равняват на разходите ѝ.

От лондонската полиция заявиха, че присъдата е резултат от щателно разследване, което е изисквало детайлна инженерна експертиза, за да се разбере веригата от събития, довели до трагедията.

Служителите са прегледали над 1500 документа, взели са около 160 показания, разговаряли са с повече от 80 свидетели и са събрали редица експертни доклади.

Колин Гибс от Кралската прокуратура коментира: “Абдула Хаяей беше баща на пет деца, който трябваше да може да се състезава на световната сцена и да се завърне безопасно при семейството си.“

“Няма съмнение, че UK Athletics са проявили груба небрежност в управлението на безопасността, което е причинило смъртта на талантлив спортист.“

“Те са оставили оборудване в изключително опасно състояние и смъртта на г-н Хаяей е била напълно предотвратима – факт, който организацията призна.“

“В продължение на години е имало пропуск в инспектирането, поддръжката и правилното управление на основни компоненти за безопасност, оставяйки тежка метална конструкция опасно нестабилна.“

