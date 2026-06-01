Огромна глоба грози Атлетическата федерация на Обединеното кралство за смъртта на паралимпиец по време на тренировка

Атлетическата федерация на Обединеното кралство (UK Athletics) е изправена пред огромна глоба, след като призна отговорност за смъртта на паралимпиец, ударен от метален стълб по време на тренировка по тласкане на гюле. Абдула Хаяей, 36-годишен баща на пет деца, представляващ Обединените арабски емирства, е фатално ранен в спортния център “Нюъм“ в източен Лондон на 11 юли 2017 г.

UK Athletics се призна за виновна по обвинение в корпоративно убийство. Кийт Дейвис, 79-годишен, тогавашен ръководител на спорта за Световното първенство по параатлетика през 2017 г., призна обвинение за нарушаване на правилата за здраве и безопасност. Съдия Ричард Маркс ще произнесе присъдите на UK Athletics и г-н Дейвис в рамките на двудневно заседание в съда “Олд Бейли“. Според насоките, корпоративното убийство се наказва с глоба между 180 000 и 20 милиона паунда.

Г-н Хаяей е фатално ранен, когато част от предпазната клетка за хвърляния пада върху него, докато тренира тласкане на гюле.

Той се е подготвял да представи страната си в дисциплините хвърляне на диск, копие и тласкане на гюле в клас F34 на Световното първенство по параатлетика в Лондон. На място са извикани полиция и други спешни служби, но въпреки усилията на медицинския екип, той е обявен за мъртъв на място.

Разследването установява, че предпазната клетка не е била сглобена правилно, което я е направило нестабилна.

По-рано от UK Athletics заявиха, че “дълбоко съжаляват“ за инцидента, добавяйки: “Нашите най-дълбоки мисли и съчувствие остават с неговото семейство, приятели, съотборници и всички, засегнати от събитията в онзи ден.“

Според последните отчети към март 2025 г. UK Athletics, националният управляващ орган за леката атлетика в Обединеното кралство, е имала годишен приход от 13,8 милиона паунда.

Въпреки това, приходите на организацията, идващи предимно от грантове и спонсорства, до голяма степен се равняват на разходите ѝ.

От лондонската полиция заявиха, че присъдата е резултат от щателно разследване, което е изисквало детайлна инженерна експертиза, за да се разбере веригата от събития, довели до трагедията.

Служителите са прегледали над 1500 документа, взели са около 160 показания, разговаряли са с повече от 80 свидетели и са събрали редица експертни доклади.

Колин Гибс от Кралската прокуратура коментира: “Абдула Хаяей беше баща на пет деца, който трябваше да може да се състезава на световната сцена и да се завърне безопасно при семейството си.“

“Няма съмнение, че UK Athletics са проявили груба небрежност в управлението на безопасността, което е причинило смъртта на талантлив спортист.“

“Те са оставили оборудване в изключително опасно състояние и смъртта на г-н Хаяей е била напълно предотвратима – факт, който организацията призна.“

“В продължение на години е имало пропуск в инспектирането, поддръжката и правилното управление на основни компоненти за безопасност, оставяйки тежка метална конструкция опасно нестабилна.“

