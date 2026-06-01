  Първият европеец под 8 минути Руперт: Цяла зима тренирах с мисъл за рекорда

  • 1 юни 2026 | 10:37
Германецът Фредерик Руперт влезе в историята на леката атлетика по време на турнира от Диамантената лига в Рабат, превръщайки се в първия европеец, слязъл под границата от 8 минути в дисциплината 3000 метра стийпълчейз.

Руперт преследваше олимпийския шампион Суфиане Ел Бакали, който триумфира пред родна публика със 7:57.25. Германецът обаче направи изключително тактическо бягане, напредвайки в последния километър, за да финишира втори с време 7:57.80. С това той подобри с над две секунди предишния европейски рекорд от 8:00.09, поставен от французина Махиедин Мекиси през 2013 г.

Европейски рекорд беше черешката на тортата на Диамантената лига в Рабат

Мекиси е носител на четири европейски титли в дисциплината между 2010 и 2018 г. Сега Руперт, който завърши четвърти на Европейското в Рим през 2024 г., ще се стреми да последва примера му и да спечели златото на Европейското първенство в Бирмингам, което ще се проведе от 10 до 16 август.

"Европейският рекорд определено беше моята цел. Рабат наистина е място, което предизвиква много емоции у мен. Състезанието беше много подобно на миналогодишното, сякаш го копирах, но конкуренцията беше още по-бърза", заяви Руперт, който миналата година завърши втори с национален рекорд на Германия от 8:01.49, подобрявайки личното си постижение с цели 14 секунди.

"След първите 600 метра не вярвах, че ще успея, защото се чувствах много скован, но след това просто продължих да напредвам. Отново беше състезание с ускоряване в края. Публиката беше фантастична, просто те носи. Тълпата обожава Ел Бакали и да играеш ролята на "врага" е специално. След 8:01 тук миналата година, европейският рекорд определено беше моята цел.

Невероятно е да си първият европеец, слязъл под бариерата от 8 минути. Цяла зима тренирах с тази единствена цел в главата си, не пропуснах нито един тренировъчен ден, така че чувството е страхотно, когато трудът ти най-накрая се отплаща. Наистина очаквам с нетърпение Европейското първенство, а всичко останало е бонус", добави Руперт.

Любопитен факт е, че последният германец, спечелил титлата на 3000 метра стийпълчейз за мъже на Европейско първенство по лека атлетика, е Дамиан Калабис Damian в далечната 1998 г. в Будапеща.

